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Kırışıklıkları gideriyor, saçı besliyor! Mutlaka kullanın

12.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçın ve cildin sağlıklı, parlak görünmesi önem taşıyor. Dışarıdan bakıldığında ilk göze çarpan kısımlar saç ve cilt oluyor. Bunların bakımlı görünmesi sizin de bakımlı görünmenize katkı sağlıyor. Saçın ve cildin bakımı için birçok yağ kullanılabiliyor. Bu yağlar arasında belki de en etkilisi olan argan yağı çok çeşitli sorunları çözüyor. İşte argan yağının faydaları…

Kırışıklıkları gideriyor, saçı besliyor! Mutlaka kullanın

Argan yağı çok eski zamanlardan beri kullanılsa da son yıllarda oldukça popüler bir yağ haline geldi. Argan yağı Fas yöresine ait bir yağ. Özel bir yöntemle meyvenin çekirdeklerinin iç kısmından elde ediliyor. İçerisinde oldukça fazla vitamin ve mineral bulunuyor. Özellikle saç ve cilt için faydası bilinen E vitamini, Omega argan yağından fazlasıyla bulunuyor. Bu da sağlıklı, parlak, pürüzsüz saçlara ve cilde sahip olmanızı sağlıyor.

ARGAN YAĞININ SAÇ İÇİN FAYDALARI

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  • Saç diplerini arındırıp, besleyerek saçları güçlendirir. Sağlıklı bir saç derisini teşvik eder.
  • Saç tellerini kalınlaştırır.
  • Bu sayede saçların koparak dökülmesini de engelleyebilir.
  • Saç diplerine ve uçlarına fayda sağlar, sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olur.
  • Nemlendirici özelliği sayesinde saçları nemlendirir bu sayede saç tellerinin yumuşak olmasına yardımcı olur.
  • Saçın kolay şekil almasını sağlar.
  • Saçı ısı ile şekillendirici aletlere karşı koruyarak yıpranmaları önleyebilir.

ARGAN YAĞININ CİLT İÇİN FAYDALARI

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  • Argan yağı her şeyden önce muhteşem bir antioksidan deposu. Yaşlanma karşıtı etkilere sahip. Ayrıca içerdiği E Vitamini, linoleik asitleri ve Omega yağ asitleriyle cildi derinlemesine nemlendiriyor. İnce çizgilerin giderilmesini sağlıyor.
  • Güneşten koruyor. Bildiğiniz gibi Fas oldukça güneşli bir iklime sahip. Faslı kadınlar, güneşten korunma ve güneşin olumsuz etkilerini minimize etmek için bu yağdan faydalanıyorlar. Argan yağı cilt üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturduğu gibi yanık hasarını da hafifletiyor.
  • Ciltteki sebum dengesini sağladığı için akneleri azaltma özelliğine sahip.
  • Ayrıca, enflamasyon kaynaklı cilt problemlerine karşı da oldukça etkili.
  • Argan yağı E vitaminiyle cilt elastikiyetini artırıyor. Sabah akşam uygulandığında çatak görünümünün azaltılmasına yardımcı oluyor.
  • Makyajın kolayca çıkarılmasını sağlıyor


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı cilt bakımı
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