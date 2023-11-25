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Kırklareli'de baba-oğul tartışması kanlı bitti! Oğlunu silahla vurdu

25.11.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde baba oğul tartışması kanlı bitti. Tartışma sırasında aracından elinde tornavida ile inen oğluna ateş edip yaralayan baba gözaltına alındı.

Kırklareli'de baba-oğul tartışması kanlı bitti! Oğlunu silahla vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Kasım Mahallesi’nde Tekcan Caddesi ile Uzay Sokağın kesiştiği noktada bir saç tasarım merkezinin önünde meydana geldi. S.G. (54) ve oğlu S.H.G. (28) arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi önceden aynı sektörde işletme sahibi olan oğlunun babasına malzemelerinden bazılarını vererek farklı bir yere taşınması ardından geri istemesi olarak iddia edildi.

BİR ÇIRAK DA HAFİF YARALANDI

Telefonda büyüyen tartışma sonucunda S.H.G. olay yerine araç ile geldi. Araçtan elinde tornavida ile inen S.H.G.’ye babası silahını çıkararak 3 el ateş etti. Olayda S.H.G. bacağından yaralandı. Öte yandan, olayı ayırmak için araya giren saç tasarım merkezi çırağı da hafif şekilde yaralandı.

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Olay yerine sağlık personelleri ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken baba S.G. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaparak delilleri topladı. Soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Silahlı çatışma
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