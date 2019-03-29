Kırklareli'nde 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu! Başına tuğla ile vurularak öldürülmüş

Alınan bilgiye göre, Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

BAŞINA TUĞLA İLE VURULMUŞ

Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi etti.

"KATİL YA DA KATİLLER EN KISA SÜREDE BULUNACAK"

Öte yandan Kırklareli Valisi Osman Bilgin de sosyal medya hesabından "11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağolsun. Zeynep kızımızın katil yada katilleri en kısa sürede bulunacaktır." paylaşımında bulundu.

(AA / İHA)

