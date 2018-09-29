Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

İstasyon Mahallesi'nde bir köpeği okla vurularak öldürülmüş halde bulan vatandaşlar, durumu emniyet ve belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri, köpeği bölgeden kaldırdı. Bir süre ekipler tarafından incelenen köpek daha sonra gömüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. (AA)

