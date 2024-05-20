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Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında pilotla ilgili ses getirecek iddia! Bölgede büyük hareketlilik

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.05.2024 12:51
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Dünya dün yaşanan helikopter kazasına kilitlendi. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün kesinleşmesinin ardından birçok iddia ortaya atıldı. En çok da suikast planları üzerinde duruldu. Son olarak ise düşen helikopterin pilotuyla ilgili söylenenler gündem oldu. Kaza bölgesinde son durum ne? Suikast iddiaları doğru mu? İşte detaylar...

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında pilotla ilgili ses getirecek iddia! Bölgede büyük hareketlilik

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

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KAZADA KURTULAN OLMADI

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

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50 GÜN İÇİNDE CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

BÖLGE ÇOK HAREKETLİ

Dünya gözünü İran'a çevirdi. Birçok Türk gazeteci de olay yerine gitti. Bölgede büyük hareketlilik yaşandığı belirtilirken neredeyse her sokakta polis olduğu belirtildi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman da kazanın yaşandığı bölgedeki son durumu aktardı. Öztürk'ün pilotla ilgili söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu.

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Bölgeden açıklama yapan Öztürk şu ifadeleri kullandı;

İran Verzigan'da cenazeler olay yerinden alındı ve getiriliyor. Uzun bir araç konvoyu var. Helikopteri Akıncı TİHA tespit etmişti. Daha sonra cenazelere ulaşıldı, farklı araçlarla götürülüyor. Olay yeri son derece hareketli. Helikopter enkazının bulunduğu alanda çok geniş bir güvenlik önlemi de var. Her bir sokakta İran polisi var. Zaman zaman bazı noktalarda farklı yetkililerle karşılaşıyoruz. Bölgede yoğun şekilde sis hakim. Burası İran Verzigan bölgesi, helikopterin düştüğü nokta.

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"RAHAT HAREKET ETMEK KOLAY DEĞİL"

Şu an son derece hareketli. İran Kızılayı'nı, polislerini görüyoruz. Bir çok sokak kapatılmış durumda. Bölgede rahat etmek kolay değil. Bu bir kaza mıydı? Sabotaj mıydı? Kaza teknik bir sıkıntı mıydı? Suikast miydi? Bütün bunlar konuşuluyor. 9 kişi vardı helikopteri içinde. 9 cenazeyi ekipler çıkardılar, teker teker araçlar gitti.

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PİLOTLA İLGİLİ 'AJAN' İDDİASI

Çok çeşitli iddilar ortaya atıldı. Olayın Mossad tarafından yapıldığı iddiaları var. Bir diğer iddia da helikopterin pilotunun bir ajan olduğu iddiası var. Ama şu an için net bir şey yok. Helikopterin karakutusunun olmadığı da konuşuluyor. Helikopterin birkaç parçaya ayrıldığı, ekiplerin şu parçaları topladığı aktarılıyor. İran polisi şu an bölgede güvenliği sağlıyor. Bölgeye herkesin geçişine izin verilmiyor.


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Cumhurbaşkanı İran İbrahim Reisi Fulya Öztürk
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