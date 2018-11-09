Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alışveriş merkezinin üst katında bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan mahsur kalanları kurtarma çalışması yapıyor.
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