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Kırklareli’de AK Parti Seçim Bürosuna silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

Kırklareli Kavaklı beldesinde AK Parti seçim bürosuna silahla saldıran şüpheli şahıs gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre; Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir’in seçim bürosuna akşam saatlerinde pompalı tüfekle kurşunlandı.

Kırklareli Kavaklı beldesinde AK Parti seçim bürosuna silahla saldıran şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir’in seçim bürosuna akşam saatlerinde pompalı tüfekle kurşunlandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de geniş kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada AK Parti seçim bürosunun camlarına 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.K., jandarma tarafından yakalandı. M.K.’nin ilk sorgusunda saldırıyı kendisini yaptığını kabul ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili açıklamada bulunan Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir yapılan saldırıyı kınadığını dile getirerek, "Akşam saatlerinde seçim büromuz kurşunlandı. Ama biz bunu rakip partimize mahal etmiyoruz. Biz burada demokrasi içerisinde seçimimize hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimiz olaya el koymuştur. Şu anda bu olayla ilgili 1 vatandaşımız tutuklandı. Yaşanan olayı kınıyoruz" dedi.

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