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  4. Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı

Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı

16.03.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 10 düzensiz göçmen ve organizatörlük eden 1 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında sürücülüğü K.Ç isimli şahısın yaptığı minibüs durduruldu.

Kırklareli’nden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 10 düzensiz göçmen ve organizatörlük eden 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında sürücülüğü K.Ç isimli şahısın yaptığı minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada 2’si çocuk 5 Suriye uyruklu, 2 Filistin uyruklu ve 3 Irak uyruklu toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Trafik ekiplerince minibüs sürücüsü K.Ç. isimli şahsa 2918 sayılı Kanun kapsamında 4 bin 270 lira trafik cezası uygulanırken, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin 150 lira ve maske takmamaktan 900 lira olmak üzere toplam 8 bin 320 lira ceza uygulandı.
Düzensiz göçmenler geri gönderilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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