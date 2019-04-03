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Kırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa edip, bağımsız olarak girdiği seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Kesimoğlu'na, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'un İlçe Seçim Kurulu'na itirazının ardından eski partisinden destek geldi.

Kırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destek

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa edip, bağımsız olarak girdiği seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Kesimoğlu'na, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'un İlçe Seçim Kurulu'na itirazının ardından eski partisinden destek geldi. CHP’li ilçe ve belde başkanlarının ziyaret ettiği Kesimoğlu, "İtirazlar var, olabilir, herkesin hakkıdır. Yargıya güveniyoruz, yargıya inanıyoruz. Yargımızın bağımsız olduğunu biliyoruz" dedi.
Kırklareli'de partisinin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde aday göstermediği Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'den istifa ederek bağımsız aday oldu. Pazar günü yapılan seçimlerde Kesimoğlu, 17 bin 176 oy olarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kırklareli'de Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ise 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu.
Kırklareli'de Kesimoğlu'na istifa ettiği partisi CHP'den destek geldi. CHP'li, Babaeski ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Lüleburgaz ilçesi Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ahmetbey Belde Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, İnece Belde Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, İğneada Belde Belediye Başkanı Tahir Işık ile partililer, Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti.
'YARGIYA İNANIYORUZ'
Kesimoğlu, da belediye binası önünde toplanan kalabalığa makam odası penceresinden seslenerek, teşekkür edip, kesin sonuçların yarın açıklanacağını söyledi. Kesimoğlu, şöyle konuştu:
"Sevgili arkadaşlarım, hepinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Bu başarıyı birlikte elde ettik, emeklerimizin elbette ki arkasındayız. Hukuki süreç devam ediyor. İtirazlar var, olabilir, herkesin hakkıdır. Yargıya güveniyoruz, yargıya inanıyoruz. Yargımızın bağımsız olduğunu biliyoruz. Bu süreç içerisinde de bugün en geç yarın saat 15.00'te sonucu açıklayacaklar. Ağırbaşlı şekilde ve sükunet içerisinde bu süreci bekleyeceğiz. Şimdi sizin burada beklemenize gerek yok. Zaten avukat arkadaşlarımız burada, milletvekili arkadaşlarımız geliyorlar. Onlar biraz sonra adliyeye geçecekler. Süreci oradan da takip edecekler. Herhangi endişeye mahal yok. Ben hiçbirinizin emeğini zayi ettirmem."
İNCE, DE DESTEK VERDİ
CHP'li Muharrem İnce de attığı tweetlerle Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek verdi. İnce, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Kırklareli'nde belediye başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, CHP'liliği tartışma konusu dahi edilemez. Nitekim belediye meclisi seçimlerinde kendisine karşı yürütülen kara propagandaya rağmen CHP listesini destekleyerek bir kez daha göstermiştir. Seçim Kurulu toplantı halinde iken iktidar bloku tarafı ve Kırklareli AKP Milletvekili il seçim kurulunu baskı altına almakta, tüm oyların yeniden sayılacağı açıklamasını yapmaktadır. Kırklareli'nde halkın iradesi Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak tecelli etmiştir ve bu irade baskıyla değiştirilemez. Cumhuriyetten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana herkesi ve özel olarak da Kırklarelili CHP'liler bu konuda tavır almalı, halkın iradesine sahip çıkmalıdır. Şu anda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için gösterilen dayanışma ve direnişin bir örneği de Kırklareli halkının tercihi, iradesi için gösterilmelidir. Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli halkı yalnız bırakılmamalıdır."

FOTOĞRAFLI

Kırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destekKırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destekKırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destekKırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destek

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