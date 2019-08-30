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Kırklareli'nde derede balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dereden numune aldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen balık ölümlerinin nedeninin araştırılması için dereden numune alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesindeki Yuvalı Deresi'nde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri balık ölümlerinin görüldüğü derede inceleme yaptı.

Ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dereden numune aldı.

Vatandaşlardan Gökhan Algün, gazetecilere yaptığı açıklamada, deredeki balık ölümlerini sabah fark ettiklerini söyledi.

Balık ölümleri nedeniyle çok tedirgin olduklarını belirten Algün, "Ölümlerin bir fabrikadan atılan atıkla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdik. Ölen balıklar 30-50 santimetre arasında, 5-10 kilograma kadar çıkan balıklar." dedi.

Akgün, bazı çocukların ölü balıkları topladığını ifade ederek, "Bu balıkları ufak çocuklar topladı, biz müdahale ettik. Çuvallara doldurup taşıdılar. Geri kalanını balıkçı kuşlar tüketti. Derede gördüğünüz gibi hayvanlar da su içiyor." diye konuştu.

İsmail Tunç da "Bu kadar hayvanın telef olması yazık. Gerekli incelemenin yapılmasını istiyoruz. Dere kıyısında otlayan hayvanlar var. Onlar da zayi olmaya başlarsa ne olacak. Tesislerin arıtmalarının incelenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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balık Dere inceleme Kırklareli

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