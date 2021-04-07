HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

07.04.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde yem deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde yem deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çiftlikte bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Büyüyen yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, yem deposunda yanan saman balyalarını söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Korona ilacı o hastalıkta da işe yaradıKorona ilacı o hastalıkta da işe yaradı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.