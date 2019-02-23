HABER

Kırklareli'nde kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

Yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı - Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 30, Kofçaz ilçesinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 10 santimetre olarak ölçüldü - Hava muhalefeti nedeniyle amatör futbol müsabakaları ertelendi

KIRKLARELİ (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 30, Kofçaz ilçesinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 10 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ise Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Öte yandan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Amatör Ligler Tertip Komitesince, 24 Şubat Pazar günü oynanması gereken 14 karşılaşmanın hava muhalefeti nedeniyle başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Bilal Erdoğan:Okçulukta en iyi olmaya aday ülkeyizBilal Erdoğan:Okçulukta en iyi olmaya aday ülkeyiz
İstanbul’dan kar manzaralarıİstanbul’dan kar manzaraları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar ulaşım yol

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.