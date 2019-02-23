KIRKLARELİ (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 30, Kofçaz ilçesinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 10 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ise Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Öte yandan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Amatör Ligler Tertip Komitesince, 24 Şubat Pazar günü oynanması gereken 14 karşılaşmanın hava muhalefeti nedeniyle başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.

