KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddia edilen eczacı, sağlık personeli ve doktorlardan oluşan 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "resmi belgede sahtecilik", "zincirleme nitelikte dolandırıcılık" ve "azmettirme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.
Cumhuriyet savcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 23 sayfalık iddianamenin içeriğinde, suç duyurusu, hastane ve SGK kayıtları, şüphelilerin savunmaları, reçete asılları, ilaç barkodları, faturalar, imza incelemesine ilişkin kriminal raporlar, müşteki ve mağdurların ifadeleri yer alıyor.
İddia makamı tarafından, suç tarihlerinde hastaneye müracaat etmemiş 51 mağdur ve müşteki adına doktorlar tarafından sahte ilaç raporu ve sahte reçeteler düzenlendiği, reçetelerin eczaneler tarafından herhangi bir kimseye ilaç verilmemesine rağmen sahte imzalar atılmak suretiyle ilaç verilmiş gibi gösterilerek, bedellerinin SGK'dan tahsil edildiği ileri sürülüyor.
Hasta kayıtlarında yapılan incelemelerin de bulunduğu iddianamede, doktor ve eczacılar tarafından mağdurlar adına düzenlenen reçetelerde adı geçen rahatsızlıklarının bulunmadığı, hastalıklara ilişkin laboratuvar, tahlil ve tetkiklere rastlanmadığının tespit edildiği kaydedildi.
-"Satıldı gibi gösterilen ilaçların yakıldığı" iddiası da var
Şüpheli müşteki B.Ş'nin iddianamedeki ifadesinde, sahte reçeteler hazırlanarak satıldığı gösterilen bazı ilaçların, çuvallara konularak eczacı S.U'nun bağ evinde yakıldığı iddiası da yer alıyor.
Çalıştığı eczanenin müşterilerinden 5 mağdurun maaşlarından fazla kesinti olduğunu anladığını ileri süren B.Ş, eczacı S.U'nun mağdurların evine giderek olayın üstünün kapatılması için bir miktar para verdiği iddiası da iddianamede geçiyor.
Ayrıca iddianamede doktorların yazdığı ileri sürülen sahte reçeteleri eczacılara sağlık personeli A.İ'nin götürdüğünün tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.
Sağlık personeli A.İ de savunmasında, sahte oldukları ve kendisi tarafından eczaneden alındığı iddia edilen reçetelerde adı geçen kişileri tanıdığını bildirdiği, yardımcı olmak amacıyla eczaneden ilaçlarını alıp onlara verdiğini, kişilerin muayenelerine de yardımcı olduğunu ileri sürdüğü yer alıyor.
İddianamede, şüpheli A.İ, A.Ş, E.D, G.G, H.E, H.M.T, İ.T, İ.G, M.Ç, M.Ö, M.O, P.E, S.U, Y.G ve müşteki şüpheli B.Ş'nin 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıldan 5 yıla, 'zincirleme nitelikte dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Öte yandan, şüpheli H.E, P.E, B.Ş, S.U, Y.G ve İG'nin "azmettirme" suçundan da cezalandırılmaları talep edildi.
Şüphelilerin yargılanmasına 5 Kasım Pazartesi günü başlanacak.
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