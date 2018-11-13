Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen kazada, İl Milli Eğitim Müdürü Cihat Akın'ın da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Kalenci yönetimindeki 06 FP 5556 resmi plakalı otomobil ile Engin Gergin idaresindeki 39 SZ 655 plakalı otomobil Kızılcıkdere köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kalenci, İl Milli Eğitim Müdürü Akın ve diğer otomobilde bulunan Kadriye Akgöl yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Akın, Kalenci ile Akgöl'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Vali Yardımcıları Tahir Demir ve Bekir Sıtkı Kocakundakçı ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı da hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

