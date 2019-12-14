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Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metrenin altına indi.

Sis, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesinin Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer 25 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.

Dereköy Sınır Kapısı yolunda da yer yer etkili olan sis, ormanlık alanda güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisini akşam saatlerinde yitirmesi bekleniyor.

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