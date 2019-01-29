Kırklareli'nden aday gösterilmeyen mevcut başkan CHP'li Kesimoğlu: Kılıç yarası aldım

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir kopyasını yatırdığı evin bulunduğu Yayla Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendi. Meydan sadece Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılırken toplantıya çok sayıda partili katıldı. Kurulan kürsüye eşi Sibel Kesimoğlu ile birlikte çıkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5 yıldır Kırklareli'ne hizmet ettiğini ve devam etmek istediğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin başka aday gösterdiği kararı 'tanımadığını' belirten Kesimoğlu, "Beş yıldır size gururla hizmet ediyorum ve devam etmek istiyorum. Bu iradenin dört ay önce genel merkezde yöneticilerimize bildirdim ama 4 aydır gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum. Çünkü ben yaşantımın her döneminde demokrasi dedim, hak dedim, hukuk, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacağım hiçbir pişmanlık yok. Bu irademi ortaya koyarken her zaman olduğu gibi gücümü sizlerden aldım" diye konuştu.