Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? İşte 2021 Yağlı Güreş takvimi

Pandemi nedeniyle 2021'de yapılmayacağı açıklanan Kırpınar Yağlı Güreşleri'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. "Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?" sorusunun yanıtı ilgililer tarafından araştırılıyor. Merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2021 Yağlı Güreş takvimi...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? İŞTE YAĞLI GÜREŞ TAKVİMİ

Koronavirüs nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl yapılmayacak. Ne zaman yapılacağını merak edenlerin akıllarındaki soruları silecek açıklama geldi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2022 yılında 2-4 Temmuz'da yapılmasının uygun görüldüğü öğrenildi.

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihini 28 Haziran-4 Temmuz olduğu duyuruldu.

Kırkpınar Güreşleri ise 2-4 Temmuz'da yapılacağına dair fikir birliğine varıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2021 Kırkpınar organizasyonunun tarihlerinin belli olduğunu ifade etti. Açıklamalarına devam eden Başkan Gürkan, pandemi döneminin tüm dünyayı kötü anlamda etkilemeye devam ettiğini söyledi. Gürkan, aşı sürecinin uygulanmaya başlamasıyla vaka sayılarının azalacağını ve hayatın pandemiden önceki gibi olacağını kaydetti. Gürkan, alınacak önlemlerin ardından başta Kırkpınar olmak üzere tüm yağlı güreşleri başlatmak istediklerini ifade etti.