Kirli havuz suyu, dış kulak iltihabına neden olabilir

Yazın serinlemek için tercih edilen havuzlar, sağlık açısından bir takım sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilir. Uzmanlar, özelikle halkın genel kullanımına açık ve hijyene özen gösterilmeyen havuz sularının dış kulak yolu iltihabına neden olabileceğini belirtiyor. Yaz aylarında en fazla dış kulak yolu iltihabına bağlı şikayetlerde artış olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinden Op. Dr. Mustafa Uslu, bu konuda önemli bilgiler aktardı. Uslu, "Yaz aylarında kulakların suyla karşılaşması ya da kulağa su kaçması çok daha sık olduğu ve daha sıklıkla havuz gibi bakteri yükü daha fazla olan sularda zaman geçirildiği için dış kulak yolu iltihabı sıklığı çok daha fazla oluyor. Dış kulak yolu iltihabında özellikle kulak girişine basmakla ya da kulak kepçesini çekmekle çok şiddetli ağrı olur. Dış kulak ödemi fazla olan durumlarda kulak tıkanıklığı da görülebilir; ayrıca kulak ağrısından önce kulakta kaşıntı olabilir; çünkü dış kulak yolu iltihaplarına genellikle dış kulak yolu mantarları eşlik eder" dedi.

Ağızdan antibiyotik

Kulak ağrısı şiddetli şekilde devam ediyorsa mutlaka bir KBB doktoruna gözükmesi gerektiğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinden Op. Dr. Mustafa Uslu, "Bağışıklık sistemi tam olan hastalarda dış kulak yolu iltihabı kendi kendini sınırlar fakat şiddetli ağrının tedavi edilmesi gerekebilir. Ağrınız giderek artıyorsa ya da azalma göstermiyorsa kulak burun boğaz hekimine görünmenizde fayda var. Tedavide kulak damlaları genellikle yeterlidir fakat çok şiddetli olan hastalarda dış kulak yolu pansumanı ve ağızdan antibiyotik kullanımı gerekebilir" diye aktardı.

Kulak çubukları kullanmayın

Dış kulak yolu iltihabından korunmak için bir takım tavsiyeler veren Op. Dr. Uslu, "Kulaklarınızı kulak çubuklarıyla temizlemeye çalışmaktan vazgeçerek korunmaya başlayabilirsiniz. Kulak temizleme çubuklarını her kullandığınızda aslında dış kulak yolu üzerinde küçük küçük çizikler ve travmalar oluşturursunuz. Bu da fırsatçı organizmaların kulak savunmasını geçmesini kolaylaştırır ve dış kulak yolu iltihabına yol açar. Ayrıca temizliğinden emin olunan tesisler tercih edilmelidir. Ek olarak havuz ya da denize girdikten sonra kulaklarınızı uzaktan kurutma makinesiyle kurutmayı deneyebilirsiniz. Kulak girişinize gelen suyu temizlemeniz yeterlidir. Bu önlemleri alırsanız büyük bir olasılıkla dış kulak yolu iltihabı olmadan tatilinizi tamamlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

