Kirli Sepeti'nden Bahar dizisine bomba transfer! Diziye Rengin'in eşi olarak dahil oluyor!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Ecem Akkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrolü paylaştığı Bahar dizisi en çok izlenenler arasında yerini alıyor.

Dizinin Salı akşamı ekrana gelecek bölümüne gelen sürpriz misafirin tüm dengeleri değiştireceği ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı açıklanmıştı.

DİZİYE YENİ OYUNCU GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin’in (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan…

Başarılı tiyatro oyuncusu yakın zamanda “Kirli Sepeti” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.







