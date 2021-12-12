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  4. Kırmızı bültenle aranıyordu! 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

12.12.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe Ukrayna’nın Kiev kentinde yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna’nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana’ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Adana Ukrayna
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