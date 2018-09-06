KADIN

Kırmızı halıda transparan yarışı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Bu yıl 21. düzenlenen GQ "Men of The Years" Ödülleri, Londra'daki Tate Modern'da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Kırmızı halıda yürüyen ünlü isimler şıklık yarışındaydı. Gecenin en çok konuşulan isimleri ise transparan kıyafetleriyle Abbey Clancy ve Rita Ora oldu.

Kırmızı halıda transparan yarışı

Moda, siyaset, eğlence ve spor alanında birçok ünlünün buluştuğu yılın GQ Men of The Years Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene damga vuran anlar ise kırmızı halıda yaşandı.

2

Törenin en çok konuşulan isimlerinden biri İngiliz model üç çocuk annesi Abbey Clancy oldu.

3

Geçtiğimiz günlerde evde çıplak dolaşmayı sevdiğini söyleyen Abbey için, ''çıplak dolaşmayı sevdiği belli çünkü kırmızı halıda bu elbiseyle kendinden emin ve çok rahat görünüyor'' yorumları yapıldı.

5

Ünlü modelin 11, 7 yaş ve 8 aylık olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

6

Törene damga vuran bir diğer isim ise Rita Ora oldu. Tek omuzlu transparan elbisesi ve içine giydiği jartiyerle gündem olan Ora, makyajıyla da diğer ünlüleri geride bıraktı.

7


PARTNERAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilirAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilir
Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsinizBu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz
'Zihinsel bir çöküşün eşiğindeyim' demişti, bacaklarıyla gündem oldu'Zihinsel bir çöküşün eşiğindeyim' demişti, bacaklarıyla gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GQ "Men of The Years" Ödülleri Abbey Clancy Rita Ora kırmızı halı

En Çok Okunan Haberler

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Sonuçlar inanılmaz!

Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Sonuçlar inanılmaz!

Bu alışkanlıklardan vazgeçin! Bebeğiniz ve kendi sağlığınızı riske atmayın

Bu alışkanlıklardan vazgeçin! Bebeğiniz ve kendi sağlığınızı riske atmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

'Zihinsel bir çöküşün eşiğindeyim' demişti, bacaklarıyla gündem oldu

'Zihinsel bir çöküşün eşiğindeyim' demişti, bacaklarıyla gündem oldu

Kırmızı halıda yürüyen ünlülerin sırlarını açığa çıkarıyoruz! Neler yapıyorlar neler

Kırmızı halıda yürüyen ünlülerin sırlarını açığa çıkarıyoruz! Neler yapıyorlar neler

O ünlüleri bir de makyajsız görün! Bazılarını tanımak neredeyse imkansız

O ünlüleri bir de makyajsız görün! Bazılarını tanımak neredeyse imkansız

Modelliğin sonu mu geliyor? Hiç biri 'insan' değil

Modelliğin sonu mu geliyor? Hiç biri 'insan' değil

Bu da moda oldu! Ünlüler şimdi de vücutlarını modifiye ettiriyor

Bu da moda oldu! Ünlüler şimdi de vücutlarını modifiye ettiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.