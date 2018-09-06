Kırmızı halıda transparan yarışı

Moda, siyaset, eğlence ve spor alanında birçok ünlünün buluştuğu yılın GQ Men of The Years Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene damga vuran anlar ise kırmızı halıda yaşandı.

Törenin en çok konuşulan isimlerinden biri İngiliz model üç çocuk annesi Abbey Clancy oldu.

Geçtiğimiz günlerde evde çıplak dolaşmayı sevdiğini söyleyen Abbey için, ''çıplak dolaşmayı sevdiği belli çünkü kırmızı halıda bu elbiseyle kendinden emin ve çok rahat görünüyor'' yorumları yapıldı.

Ünlü modelin 11, 7 yaş ve 8 aylık olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

Törene damga vuran bir diğer isim ise Rita Ora oldu. Tek omuzlu transparan elbisesi ve içine giydiği jartiyerle gündem olan Ora, makyajıyla da diğer ünlüleri geride bıraktı.



