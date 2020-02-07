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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı TIR çarptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 07:05 | Son Güncelleme

Adana'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı TIR çarptı! Yaralılar var

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Meser Bozkurt'un kullandığı TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Hilmi Keskin idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri yolun sağına savrulurken, diğer otomobil ise TIR'ın önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, refüjdeki aydınlatma direği de devrildi. Kazada yaralanan Meser Bozkurt, Ömer Keskin, Zübeyir Koçak, Metin Elmastaş ve Yunus Kılıç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlar ise ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana TIR Kaza

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