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Kırmızı ışıkta duran sürücüyü vuran cinayet zanlısı tutuklandı

20.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Kırmızı ışıkta duran sürücüyü vuran cinayet zanlısı tutuklandı

İzmir’de otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü silahla vuran ve 9 ay sonra İstanbul’a kaçarken Tekirdağ’da yakalanan zanlı tutuklandı.

İzmir’de otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü silahla vuran ve 9 ay sonra İstanbul’a kaçarken Tekirdağ’da yakalanan zanlı tutuklandı. Zanlı, aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
Edinilen bilgiye göre, 2020 Nisan ayında İzmir’in Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran Oktay Yıldız, kendisine yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız’ı ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Yıldız, hayatını kaybetti.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın kimliğinin Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Keşan’da olduğu ortaya çıkan cinayet şüphelisi Erdal G., içinde bulunduğu hafif ticari araçla kovalamaca sonrası İstanbul istikametine kaçarken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Deveci yolu mevkiinde yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf eden Erdal G., savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı ışıkta duran sürücüyü vuran cinayet zanlısı tutuklandı

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