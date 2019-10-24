Kırmızı ışıkta geçen araca çarptı, 3 kişinin hayatını kurtardı

ABD’nin Arizona eyaletinde kırmızı ışıkta geçen araca çarpan bir başka araç, yolun karşısına geçmekte olan bebekli çiftin hayatını kurtardı.

Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde 14 Ekim’de meydana gelen ilginç kazada, bebekli bir çift son anda ölümden kurtuldu. Kırmızı ışık ihlali yapan araca çarpan başka bir araç, yolun karşısına geçmekte olan bebekli çiftin hayatını kurtardı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı. Araçtan inerek kaçan diğer kadınsa bulunamadı. Ayrıca polis, araçta silah bulunduğunu belirtti.

Görüntülerde, araçlar kırmızı ışıkta beklediği esnada bebekli bir çiftin yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı görülüyor. O esnada kırmızı ışıkta geçen araç, soldan gelen başka bir aracın çarpmasıyla yön değiştiriyor. Yayalar, üç araç arasında sıkışmaktan kaza sayesinde kurtuluyor. Saniyelerle hayatı kurtulan çift, hızlıca ve panikle yolun karşısına geçiyor.



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