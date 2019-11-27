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Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 TL cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Atatürk Bulvarından Malkara istikametine seyir halinde olan K.A.’nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil C.A.’ya çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza verildi

Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Atatürk Bulvarından Malkara istikametine seyir halinde olan K.A.’nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil C.A.’ya çarptı. Otomobilin çarpması nedeniyle C.A. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.
Kırmızı ışıkta geçerken yaralanıp ceza yedi
Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin araştırma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve çeşitli araştırmalar sonucu yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığını belirledi. Bunun üzerine yayalar için yanan kırmıza ışıkta geçerken otomobil çarpan kadına 235 TL cezai işlem uygulandı.
2 metre savurdu
Otomobilin kadına çarptığı anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık yanarken yolu birkaç vatandaşlar karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıp yaklaşık 2 metre savuruyor.

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