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Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve içinde turistlerin bulunduğu tur otobüsü, motosiklete çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve içinde turistlerin bulunduğu tur otobüsü, motosiklete çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Ölen gencin cesedinin yanındaki ekmek ise vatandaşları daha da sinirlendirdi. Olayı gören vatandaşlar her yıl aynı yerde 5-6 kişinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmanın devreye girmesiyle vatandaşlar yolu trafiğe açtı.
Kaza dün akşam saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanından aldığı turistleri Manavgat ve Alanya bölgesindeki otellere götüren Mehmet K. idaresindeki 07 LIN 79 plakalı tur otobüsü, Ilıca Kumköy kavşağında, Kumköy istikametinden Ilıca istikametine gitmekte olan Orkun Karadeniz’in kullandığı 07 L 8734 plakalı motosiklete çarptı. Tur otobüsü önüne aldığı motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklerken, motosiklet sürücüsü Orkun Karadeniz (22) otobüsün tekerleri altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün evine götürdüğü ekmek ise cesedinin yanına saçıldı.
Talihsiz gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya adli tıp morguna gönderilirken, kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalık tur otobüsü sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza sonrası direksiyon başında oturan şoförün yanına gidip ’Aç lan camı’ diyen bir vatandaş diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Durumu gören otobüs şoförü ise tepkiler üzerine direksiyon başından kalkıp otobüsün arka taraflarına doğru ilerleyip yolcuların arasına karıştı. Bir süre D-400 karayolunu trafiğe kapatan kalabalık, tur otobüslerine sıkı denetim getirilmesini, yolda tam anlamıyla canavara dönüştüklerini, ayrıca Kumköy kavşağına köprülü kavşak yapılması gerektiğini dile getirdiler.
Görgü tanıkları, tur otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını ve hiç durmadan geçerek motosiklet sürücüsüne çarptığını söyledi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otobüs şoförü Mehmet K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat otobüste bekleyen turistler ifadelerine başvurulmak üzere kaza yapan otobüsle jandarma karakoluna götürüldü.

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü

Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü motosiklet sürücüsünü ezdi: 1 ölü
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