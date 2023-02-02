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  4. Kırmızı listede yer alıyor! Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

02.02.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak görüntülendi. Tunceli'den Pülümür'e seyahat halinde olan bir vatandaş, vaşakları cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Kırmızı listede yer alıyor! Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan 2 vaşak, Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde kara yolundan karlı alana doğru giderken Yıldıran Yıldız isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

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Tunceli'den Pülümür'e seyahat halindeyken vaşaklara denk geldiğini söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel görüntüyü Pülümür Vadisi'nde çekme fırsatı buldum. Aracımla Pülümür'e seyahat ederken bu güzel hayvanları yolun kenarında gördüm. Yanlarında durdum. Benden ürkmediklerini fark ettim. Cep telefonumla video çektim. Güzel ve heyecan verici bir görüntüydü. Pülümür Vadisi vaşak, dağ keçisi gibi nesli tükenmek üzere olan hayvanları barındırmaktadır. Ricam bu hayvanlara zarar vermeyelim. Sadece denk geldiğimiz zaman fotoğraflayalım, videolarını çekelim. Öyle mutlu olalım." (İHA)

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Tunceli Pülümür

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