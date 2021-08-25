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'Kırmızı' listedeki Arap tavşanı Elazığ'da görüldü: Değerli olduğunu sosyal medyada görünce anladım

25.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi. Hayvanı gördükten sonra evine alıp besleyen daha sonra doğal ortamına bırakan İrfan Soyak, Hayvanın türü hakkında bilgim yoktu, ''Sosyal medyada paylaşınca değerli bir hayvan olduğunu anladım'' dedi.

'Kırmızı' listedeki Arap tavşanı Elazığ'da görüldü: Değerli olduğunu sosyal medyada görünce anladım

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü İskender mezrası kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

''DEĞERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA ANLADIM''

Hayvanı gören İrfan Soyak, ''Büyükbaş hayvancılıkta uğraşıyorum ve hayvanları sulamak için şu başına gittim. Bu hayvanı su başında bitkin olarak buldum eve getirip karnını doyurdum. Kendine geldikten sonra tekrardan eski yerine bıraktım. Hayvanın türü hakkında bilgim yoktu, sosyal medyada paylaşınca değerli bir hayvan olduğunu anladım. Bıraktığım yere tekrardan gittim oradaydı eve getirdim Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle konuştuk onlara teslim edeceğiz" dedi.

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''SURİYE'DE AVLANIP, YENİLİYOR''

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, ''Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülür. Arap ülkelerinde özellikle Suriye'de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN'nin kırmızı listesinde yer almaktadır'' diye konuştu.

(İHA)

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