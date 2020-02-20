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Kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de av ararken görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Tunceli’de koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak yine Tunceli’de karda av ararken görüntülendi.

Kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de av ararken görüntülendi

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir kez daha Tunceli’de görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Kemal Es, yaban hayatı koruma ve denetim çalışmaları kapsamında gittiği Pülümür Vadisi’nde kar altında av arayan vaşağı cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

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Tunceli’de geçtiğimiz günlerde de Çağdaş Taşkın, karayolunda aracıyla seyir halindeyken yolda ilerleyen bir vaşağı görüntülemişti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kırmızı liste vaşak

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