Kirpik liftingi nasıl yapılır? Hacimli ve dolgun kirpiklere kolayca sahip olun!

Kirpikler karşılıklı konuşmalarda oldukça dikkat çeker ve ifadenin güçlendirilmesine yardımcı olur. Birçok kişi kirpiklerin hacimli ve kıvrık görünmesini ister. Kirpiklerin istediğimiz görünüme kavuşması için makyaj yaparken her defasında kirpik kıvırıcısı kullanırız. Bu durum kirpiklerin yıpranmasına ve dökülmesine neden olabilir. Kirpik kıvırıcıyı kullandıktan sonra maskara uygulaması yapılır. Maskara uygulaması da kirpiklerin görünümünü etkiler. Bu uygulama ile koyu bir görünüm ve dolgun kirpikler elde edebilirsiniz. Kirpik kıvırma işlemi makyaj yaparken zamanınızı alır ve kirpiklere zarar verir. Bu durumda devreye kirpik liftingi nasıl yapılır sorusu gelir.

Kirpik Liftingi Nasıl Yapılır?

Kirpik liftingi, doğal bir uzunluk ve kıvrım verir. Bu sayede kıvırma işlemini her makyaj esnasında uygulamanız gerekmez. Lifting tekniği uzmanlar tarafından uygulanır ve kalıcı olarak hacimli kirpiklere sahip olmanızı sağlar.

Kirpik liftingi nedir sorusuna cevap verdikten sonra aşamalarına geçelim. Bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Kirpiklerin yapısı ve gücüne göre destekleyici özel solüsyonlar kullanılır. Kalıcı makyaj uzmanları tarafından yapılan bu tekniğin ilk adımı göz çevresine özel şekillendirilmiş bir silikon uygulanmasıdır. Bu işlem sırasında göz çevresine yerleştirilen silikonun hassas bölgelere temas etmediğinden emin olmalısınız. Bu adımın amacı kirpiklere yapışkan uygulanmasıdır. Daha sonra kirpikler yukarıya doğru taranır. Aksi takdirde kirpikler eşit bir şekilde kıvrılmayabilir. Bu aşamada kıvrılan kirpiklerin formunu koruyabilmesi için özel solüsyonlar kullanılır. Solüsyonlar 15-20 dakika arası bekletildikten sonra ikinci defa solüsyon uygulaması yapılır. Son uygulamada 15-20 dakika arası bekletilir. İkinci defa uygulanan solüsyon kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu aşamada kirpik yapısının önemi fazladır. Tüm bu işlemlerden sonra pedler çıkarılır ve renk vermesi için özel bir solüsyon uygulaması yapılır. Son olarak keratin yüklemesi yapılır ve işlem tamamlanır.