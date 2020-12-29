Kirpik liftingi nasıl yapılır? Hacimli ve dolgun kirpiklere kolayca sahip olun!

Kirpikler karşılıklı konuşmalarda oldukça dikkat çeker ve ifadenin güçlendirilmesine yardımcı olur. Birçok kişi kirpiklerin hacimli ve kıvrık görünmesini ister. Kirpiklerin istediğimiz görünüme kavuşması için makyaj yaparken her defasında kirpik kıvırıcısı kullanırız. Bu durum kirpiklerin yıpranmasına ve dökülmesine neden olabilir. Kirpik kıvırıcıyı kullandıktan sonra maskara uygulaması yapılır. Maskara uygulaması da kirpiklerin görünümünü etkiler. Bu uygulama ile koyu bir görünüm ve dolgun kirpikler elde edebilirsiniz. Kirpik kıvırma işlemi makyaj yaparken zamanınızı alır ve kirpiklere zarar verir. Bu durumda devreye kirpik liftingi nasıl yapılır sorusu gelir.
Kirpik liftingi, doğal bir uzunluk ve kıvrım verir. Bu sayede kıvırma işlemini her makyaj esnasında uygulamanız gerekmez. Lifting tekniği uzmanlar tarafından uygulanır ve kalıcı olarak hacimli kirpiklere sahip olmanızı sağlar.
Kirpik liftingi nedir sorusuna cevap verdikten sonra aşamalarına geçelim. Bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Kirpiklerin yapısı ve gücüne göre destekleyici özel solüsyonlar kullanılır. Kalıcı makyaj uzmanları tarafından yapılan bu tekniğin ilk adımı göz çevresine özel şekillendirilmiş bir silikon uygulanmasıdır. Bu işlem sırasında göz çevresine yerleştirilen silikonun hassas bölgelere temas etmediğinden emin olmalısınız. Bu adımın amacı kirpiklere yapışkan uygulanmasıdır. Daha sonra kirpikler yukarıya doğru taranır. Aksi takdirde kirpikler eşit bir şekilde kıvrılmayabilir. Bu aşamada kıvrılan kirpiklerin formunu koruyabilmesi için özel solüsyonlar kullanılır. Solüsyonlar 15-20 dakika arası bekletildikten sonra ikinci defa solüsyon uygulaması yapılır. Son uygulamada 15-20 dakika arası bekletilir. İkinci defa uygulanan solüsyon kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu aşamada kirpik yapısının önemi fazladır. Tüm bu işlemlerden sonra pedler çıkarılır ve renk vermesi için özel bir solüsyon uygulaması yapılır. Son olarak keratin yüklemesi yapılır ve işlem tamamlanır.
Kirpiklere uygulanan bu lifting işlemi öncesinde uygulama yapılacak mutlaka kuru olması gerekir. Kontakt lens kullanıyorsanız bu uygulamadan önce lenslerinizi çıkarmalısınız. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra uygulama yapılan kişinin gözleri yaklaşık 1 saat kapalı kalmalıdır. Bu 1 saatlik bekleyişin ardından normal yaşantınıza geri dönebilirsiniz. Yüzünüzü rahatça yıkayabilir ve rahatlıkla su ile temas edebilirsiniz. Uğraş gerektirmeyen ve oldukça hızlı bir şekilde tamamlanan bu işlemlerin ardından sizler de dolgun ve uzun görünümlü kirpiklere sahip olabilirsiniz.
Lifting esnasında uygulanan solüsyonlar uygun içeriklere sahip olmalıdır. Aksi takdirde hassas olan göz çevresinde tahrişe yol açabilir. İstenmeyen reaksiyonların önüne geçebilmek için solüsyonların cilde uygun içeriklerde seçilmesi gerekir. Solüsyonlar nedeniyle ciltte oluşan reaksiyonlar kirpik liftingi zararları arasında yer alır. Göz çevresinin tamamına uygulama yapmadan önce ufak bir bölgede kullanılacak solüsyonların reaksiyon gösterip göstermediği test edilebilir. Kişiden kişiye değişiklik gösteren bu durum genellikle hassas cilde sahip kişilerde meydana gelir. Ayrıca sık sık lifting işlemi yaptırmak da kirpikleri yorar ve yıpranmasına neden olabilir.
Kirpikler hassas bir yapıya sahiptir. Bu yüzden üzerinde yapılacak her işleme dikkat edilmesi gerekir. Kirpikleri güçlendirmek ve dolgun bir yapıya kavuşturabilmek için lifting işlemi uygulanır. Bu işlem kalıcı makyaj uzmanları tarafından yapılır. Fakat kirpik liftingi seti sayesinde bu işlemi sizler de evinizde yapabilirsiniz. Uygulama adımlarına dikkat ederek kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Evde kirpik liftingi uygulaması için temin edeceğiniz set içeriğine dikkat etmelisiniz. Set içeriğinden çıkan ürünlerin uygun kullanım şekillerini eksiksiz bir şekilde öğrenmeli ve talimatları izlemelisiniz. Böylece zahmet gerektirmeyen bir lifting işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evde yapılan bu işlemler sizlere zaman kazandırır.
İsteyen herkes dolgun kirpiklere sahip olabilir. Dolgun ve uzun gorunum yanı sıra lifting işlemi kirpikleri güçlendirir ve besler. Bakım niteliğinde olan bu işlemler ile kirpiklerinizi daha sağlıklı bir duruma getirebilirsiniz. Özellikle seyrek ve biçimsiz görünen kirpiklerin yapısını değiştirmek için bu yönteme başvurulur. Günlük hayatta makyaj esnasında kirpikleri uzun ve hacimli göstermek için gösterilen çaba oldukça yorucu bir hal alabilir. Bu durumdan sıkılan kişiler de lifting işlemine başvurur. Çok kısa bir sürede uzun kirpiklere kavuşturan bu yöntemin ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz. 12 saat içerisinde maskara gibi makyaj malzemeleri kullanmamak işlemin kalıcılığını artırır. Bu süreçten sonra yaklaşık 3 ila 4 ay süren hacimli ve uzun kirpiklere kavuşabilirsiniz. Kirpik yapısı farklı kişiler arasında değişiklik gösterebilir. Bu yüzden işlemin kalıcılık süresi de kişiden kişiye değişim gösterir.
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