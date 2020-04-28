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Kirpiklerini kıvırma yöntemi viral oldu, 400 binden fazla kişi izledi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

TikTok kullanıcısı kirpik kıvırma yöntemiyle viral oldu. Kirpik kıvırıcı kullanmadan sadece saç kurutma makinesi kullanan kadını binlerce kişi izledi.

Kirpiklerini kıvırma yöntemi viral oldu, 400 binden fazla kişi izledi

Makyajın en önemli tamamlayıcılarından biri maskaradır. Kirpikleri ok gibi gösterir, bakışları güçlendirir. Bu yüzden doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Bazen hiç makyaj yapmamış bile olsanız, bir maskarayla günü kurtarabilirsiniz. Gözler ruhun aynası olduğuna göre, nasıl baktığınızın önemi büyük. Bunu bilen TikTok kullancısı Miranda da kullandığı ipucunu takipçileriyle paylaştı. Aynı zamanda güzellik bloggerı da olan ABD'li kadın, kullandığı yöntemin rimel uygulamak için çok etkili bir yol olduğunu söylüyor.

@mirandaalynnn

MASCARA HACK! NO falsies, NO eyelash curler, just a blow dryer! Let me know if it works for you too ???? ##fyp ##makeuphacks

♬ original sound - microwafes

Önce kirpiklerine bir kat rimel süren Miranda, daha sonra saç kurutma makinesinin soğuk ayarını kirpiklerine uyguluyor.

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Paylaşım 420 binden fazla beğeni aldı. Kullanıcılar Miranda'ya teşekkür ederek bu ipucunu deneyeceklerini söylediler.

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