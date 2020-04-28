Kirpiklerini kıvırma yöntemi viral oldu, 400 binden fazla kişi izledi

Makyajın en önemli tamamlayıcılarından biri maskaradır. Kirpikleri ok gibi gösterir, bakışları güçlendirir. Bu yüzden doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Bazen hiç makyaj yapmamış bile olsanız, bir maskarayla günü kurtarabilirsiniz. Gözler ruhun aynası olduğuna göre, nasıl baktığınızın önemi büyük. Bunu bilen TikTok kullancısı Miranda da kullandığı ipucunu takipçileriyle paylaştı. Aynı zamanda güzellik bloggerı da olan ABD'li kadın, kullandığı yöntemin rimel uygulamak için çok etkili bir yol olduğunu söylüyor.

Önce kirpiklerine bir kat rimel süren Miranda, daha sonra saç kurutma makinesinin soğuk ayarını kirpiklerine uyguluyor.

Paylaşım 420 binden fazla beğeni aldı. Kullanıcılar Miranda'ya teşekkür ederek bu ipucunu deneyeceklerini söylediler.

