Kas ağrısı sanırken kemik kanseri çıktı! 16 yaşındaki kız omzundan 10 santimlik tümör taşıyormuş

İngiltere’de yaşayan Ella Cromack, aylarca süren şiddetli omuz ağrısı nedeniyle defalarca doktora gitti ancak her seferinde “kas zorlanması” denilerek ağrı kesicilerle evine gönderildi. Genç kızın geçmeyen ağrısının nedeni ise aylar sonra yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Bu hastalık nadir görülen kemik kanseri osteosarkom çıktı.

OMZUNDAKİ ŞİŞLİK HAREKETE GEÇİRDİ

O dönem 16 yaşında olan Ella, omzunda fark ettiği bir şişlik sonrası hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde omzundaki tümörün 10 santimetreye ulaştığı belirlendi. Teşhisin ardından kemoterapi gören genç kız, daha sonra 8 saat süren zorlu bir ameliyatla omuz eklemi tamamen değiştirilerek hayata tutundu.

"BASİT BİR SORUN DENİLDİ, KANSER ÇIKTI"

Tedavi sürecinde sağ kolunu eskisi gibi kullanamaz hale gelen Ella, tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etti. Şu anda üniversitede gazetecilik okuyan genç kadın, yaşadıklarını paylaşarak benzer belirtileri yaşayanları uyardı.

“Geçmeyen ağrı varsa mutlaka peşini bırakmayın. Aylarca basit bir sorun denildi ama kanser çıktı” diyen Ella, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.