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  4. Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, doğa ile adeta ’kesintisiz enerji’ mücadelesi veriyor.

Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, doğa ile adeta ’kesintisiz enerji’ mücadelesi veriyor. 5 ilde birçok köye ulaşmak için ekipler kapalı yolları yürüyerek aşıyor ve elektriği ulaştırıyor.
Kar yağışlarının artması nedeniyle özellikle kırsalda meydana gelebilecek elektrik kesintileri için YEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti. Kırsalda amansız mücadeleyi sürdüren YEDAŞ arıza ekipleri, birçok köy yollarının kapanmasına rağmen koordineli olarak her arıza ihbarına koştu. Doğaya karşı mücadelesini ’kesintisiz’ sürdüren ekipler, adeta dinlenmedi.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop kırsalında yaşanan yoğun kar yağışı en çok iç bölgeleri etkiledi. Yüksek dağ köylerinde enerji nakil hatlarının sıfırın altındaki soğuk nedeniyle zarar görmesi üzerine zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için her il ve ilçede özel ekipler oluşturan YEDAŞ, yolu kapalı olan köylere ise yürüyerek elektriği ulaştırmayı başardı.

“Ekiplerimizin mücadelesi sürüyor”
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Tüm illerde ekiplerimiz ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ama bununla da kalmayıp, gerektiğinde ekiplerimiz kırsalda kızaklarla ve yürüyerek, elektriği köylere götürmeyi başardı. Onlarca aracımız, il ve ilçelerde, köylerdeki arızalara müdahale etmektedir. Coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" dedi.
Bora şu bilgileri verdi: "Yatırımlarımızı kentlerde olduğu kadar kırsalda da ağırlıklı olarak sürdürüyoruz. Ama açıktaki hatların, her türlü doğa koşullarına açık ve korunmasız olduğunu da unutmamalıyız. Şu ana kadar kırsaldaki yolların büyük bölümünün kapanmasına rağmen ilk günden itibaren sadece bazı uç noktalarda kesinti yaşandı ancak ekiplerimiz anında müdahale etti. Halen de çetin mücadelemiz sürüyor.”

Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi

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