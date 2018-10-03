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Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte olduğu düşünülen İbranice el yazması büyü kitabı ele geçirildi.

Büyü kitabı, Kırşehir'den İstanbul'a getirilirken Ankara-Kayseri karayolu üzerinde giden bir aracın kontrol edilmesiyle ortaya çıktı. İşte ceylan derisi üzerine yazılmış İbranice yazıların bulunduğu o büyü kitabı...

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Kırşehir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta ceylan derisinden İbranice el yazması büyü kitabı bulundu.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması eserin, Kırşehir'den İstanbul'a götürüleceği ihbarı üzerine Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi çıkışında 41 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
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İçinde 5 kişinin olduğu araçta inceleme yapan ekipler, koltuğun altına yaptırılan özel çekmecenin içinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış kitap buldu.
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Araçtaki A.G, Ş.S, G.N.S, R.T. ve S.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Zanlıların ifadelerinde, "ceylan derisi üzerine İbranice elle yazılmış 49 sayfalık eserin büyü kitabı olduğunu, kitabı İstanbul'da yüklü fiyat karşılığında bir kişiye teslim edeceklerini" söylediği öğrenildi.
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Kitabın, tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.
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Kırşehir İbranice büyü kitabı polis

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şirin kırşehire bak ya
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