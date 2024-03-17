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  4. Kırşehir'de korkutan kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

Kırşehir'de korkutan kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

17.03.2024 07:33
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Kırşehir’in Mucur ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Otobüsün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kırşehir'de korkutan kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

Kaza; Zekayi B. yönetimindeki otobüsün Ankara’dan yola çıktığı ve Van’a seyir halindeyken Kırşehir’ in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.

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Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırşehir otobüs
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