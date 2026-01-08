KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kırşehir'de Türkiye'nin ilk kadın kafesini kurdu

Kırşehir’de kadınların rahat ve güvenli bir ortamda sosyalleşebilmesi amacıyla hayata geçirilen kadınlara özel kafe, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Büşra Nur Akkuyu tarafından ev günlerinden ve kadın sohbetlerinden esinlenerek kurulan kafe, yalnızca kadınlara hizmet vermesiyle kentte bir ilki temsil ederken, kadınların özgürce vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası oldu.

Kırşehir'de Türkiye'nin ilk kadın kafesini kurdu

Kadın sohbetlerinden ve günlerden esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında açılan kafede erkek müşteriler kabul edilmiyor.

Kırşehir de Türkiye nin ilk kadın kafesini kurdu 1

Kadınların sosyal yaşamda daha özgür hissedebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten işletme sahibi Büşra Nur Akkuyu, kadınların kendi aralarında rahatça oturup sohbet edebileceği bir ortam sunmak istediklerini söyledi.

Kırşehir de Türkiye nin ilk kadın kafesini kurdu 2

"ERKEKLERİ ALMIYORUZ"

Akkuyu, "Kendi günlerimden esinlendim. Arkadaşlarımla bir yere gidip toplandığım zaman rahat edemiyordum, biz bayanlar olarak biraz daha kendi kendimize oturmak kahkaha atmak kendi kendimize güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bu bizim için iyi oldu. Okey oynayan kesim var bayanlarda o dışarıdan yargılanıyor biraz eleştiriyor eleştiriliyoruz. Bayanlar için bir fırsat oldu rahat ediyorlar burada kendilerini okey oynuyorlar erkek yok erkekleri almıyoruz" diye konuştu.

Kırşehir de Türkiye nin ilk kadın kafesini kurdu 3

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Kafede çalışan Sema Nur, işe ilk başladığında kadın kafesi kavramına yabancı olduğunu ancak zamanla ortamın samimiyetini ve kadınların deneyimlerinden çok şey öğrendiğini ifade etti. Müşterilerden Neriman Tekin de, arkadaşlarından kadınlara özel bir kafe açıldığını duyduğunu belirterek, "Sadece hanımlara hizmet veren bir yer olması beni çok mutlu etti. Böyle bir ortamın Kırşehir'de açılması çok güzel" dedi.

Kırşehir de Türkiye nin ilk kadın kafesini kurdu 4

Bir diğer müşteri Aysel Özendik ise kadınlara özel olmasının mekanı daha rahat ve samimi hale getirdiğini açıkladı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oxford açıkladı: Ünlü kilo verdiren iğnelerin gerçek yüzüOxford açıkladı: Ünlü kilo verdiren iğnelerin gerçek yüzü
Sessiz ilerleyen tehlike: Nedeni belli, aşısı var ama ihmal ediliyor! Sessiz ilerleyen tehlike: Nedeni belli, aşısı var ama ihmal ediliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir kadın girişimci kafe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.