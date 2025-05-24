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Kırşehir’in en büyük mahallesinde fark yaratan kadın muhtar: "Mahalleye kadın eli değdi"

Kırşehir’in en büyük mahallesi olan Yenice Mahallesi’nde muhtarlık görevini sürdüren Ülkü Gürlek Erbaş, görevdeki ilk yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl mahalle sakinlerinin yoğun desteğiyle göreve seçilen Erbaş, özellikle kadınların aktif katkısıyla mahallede önemli değişimlere öncülük etti. Sosyal yardımlardan altyapı sorunlarına kadar birçok konuda aktif rol üstlenen kadın muhtar, mahalle halkının takdirini kazanarak devlet ile vatandaş arasında güçlü bir köprü kurmayı başardı.

Kırşehir’in en büyük mahallesinde fark yaratan kadın muhtar: "Mahalleye kadın eli değdi"

Kırşehir’in en büyük mahallesi olan Yenice Mahallesi’nin kadın muhtarı Ülkü Gürlek Erbaş, görevindeki birinci yılını tamamladı. Mahalle sakinlerinin desteğiyle birçok düzenlemeye imza atan Erbaş, özellikle kadınların katkısıyla mahallede yeni bir düzen kurduklarını belirtti.

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MAHALLEDE KADIN FARKINI HİSSETTİRDİ

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde mahalle halkının büyük desteğini alarak muhtar seçilen Ülkü Gürlek Erbaş, bir yıl boyunca yaptığı çalışmalarla mahallede kadın farkını hissettirdi. Sosyal yardımlardan altyapı sorunlarına kadar pek çok konuyla birebir ilgilenen Erbaş, mahalle sakinlerinin takdirini toplarken bürokraside vatandaşla devlet arasında köprü oluşturdu.

"MAHALLEYE KADIN ELİ DEĞDİ"

Mahallede yaşayan Mustafa Kahraman isimli vatandaş, kadın muhtarın her konuda mahalleyle ilgilendiğini ve bilgilendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, "Muhtarımız gerçekten çok aktif. Mahallede ne sorun varsa elinden geleni yapıyor. Özellikle kadınların güvenini kazanmış durumda. Mahalleye kadın eli değdi" dedi.

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"TOPLUMUN HER KESİMİYLE İLETİŞİMDEYİZ"

Kadın dayanışmasının gücüne vurgu yapan Muhtar Erbaş ise mahallede kadınların desteğiyle büyük işler başardıklarını fakat hala gelenlerin kadın muhtarı görünce şaşırdıklarını ederek, "Toplumun her kesimiyle iletişimdeyiz. Amacımız daha yaşanabilir bir mahalle oluşturmak. Mahallemde geldiğim bir yıl içerisinde değişimler var. Kadınlarımızın muhtarlıklara gelerek dertlerini ve sorunlarını paylaşmasını sağladım" diye konuştu.

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"KAMUDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR"

Muhtar denildiğinde oluşan erkek algısını kırdığını aktaran Erbaş, "Kamu kurumlarıyla halkın arasında köprü kurduk. Kadınlar ve erkekler kahve içmeye dahi geliyorlar. Bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Düğün, cenaze ziyaretleri yansıra kadınların her türlü işleriyle ilgileniyorum. Kahvaltıya hatta kahve içmeye de çağırıyorlar" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Kırşehir
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