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Kırşehir'de başına sert cisimle vurulan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Kırşehir'de başına sert cisimle vurulan kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, evinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde yaralı bulunan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cuma Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fadime Gökdemir'den (85) haber alamayan komşuları ve yakınları kadının evine gitti.

Başından yaralı halde bulanan Gökdemir, 112 Acil Servis ekibince Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gökdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Gökdemir'in başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kaman Kırşehir yaşlı kadın

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