Kırşehir'de başına sert cisimle vurulan kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, evinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde yaralı bulunan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cuma Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fadime Gökdemir'den (85) haber alamayan komşuları ve yakınları kadının evine gitti.
Başından yaralı halde bulanan Gökdemir, 112 Acil Servis ekibince Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gökdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı kadının cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Gökdemir'in başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Kulağını deldirdi, bu hale geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum