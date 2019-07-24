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Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Gökhan Akçaka'nın kullandığı 40 AU 364 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu İnaç Köyü Kavşağı yakınlarında Çağrı Uysal idaresindeki 34 SG 1230 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda sıkışan yaralılar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü Akçakaya ile araçlardaki Ayla Akçakaya, Fatma ve Toprak Yüksel, Ayhan ve Emirhan Gürler, Esma Beyoğlu, Fehmi Emre Kadar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Akçaka Kırşehir trafik kazası

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