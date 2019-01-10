Kırşehir'de piknik tüpü patladı: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Cuma Mahallesi'nde yaşayan Menderes Önal, yeni aldığı piknik tüpünün başlığını taktıktan sonra yakmak istedi. Önal'ın çakmağı ateşlediği sırada alev alan tüp patladı.
Patlama sesi üzerine Önal'ın komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Yaralanan Önal, 112 Acil Servis ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürdü.
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