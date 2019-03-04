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Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

Antik çağdan kalan gelenekle kötü ruhları kovduklarına inanan onlarca kişi Bulgaristan'daki Yambol kentinin sokaklarını doldurdu. Kukerlandia olarak anılan bu ritüel sayesinde kış aylarında kente gelen kötü ruhları kovuyor.

Renkli kıyafetler ve tuhaf maskeleriyle sokaklarda farklı görüntüler oluşmasını sağlayan onlarca insan ellerindeki çanlarla sesler çıkarmayı da ihmal etmedi. Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı etkinlik turizm açısından ülkeye büyük katkı sağlıyor.

Antik çağ geleneği festivale dönüştü

Bulgaristan'ın Yambol kentinde 'kötü ruhların kovulması' ritüelinin canlandırıldığı maske festivali (Kukerlandia) renkli görüntülere sahne oldu.
Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan günümüze taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan 'kötü ruhları uzaklaştırmak' geleneğini canlandırdı.
Yambol Belediyesinin düzenlediği festivalde Tunca Nehri yanındaki şehir parkında toplanan maskeli gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattıkları gösterilerini jüriye beğendirmeye çalıştı.
El yapımı 'kuker' maskeler ve üzerlerindeki çanlarla gösterilerini sunan grupların, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çıkardıkları sesler dikkati çekti.
Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.
Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festival turizmde çekim noktası haline geldi.
Özellikle Türkiye'den son yıllarda tur şirketlerinin paketlerine aldığı festival fotoğraf sanatçıları içinse önemli görseller sunuyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan festival ritüel

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