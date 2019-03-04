Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Renkli kıyafetler ve tuhaf maskeleriyle sokaklarda farklı görüntüler oluşmasını sağlayan onlarca insan ellerindeki çanlarla sesler çıkarmayı da ihmal etmedi. Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı etkinlik turizm açısından ülkeye büyük katkı sağlıyor.

Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan günümüze taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan 'kötü ruhları uzaklaştırmak' geleneğini canlandırdı.

Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.