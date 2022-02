Kış aylarına özel makyaj masanızda olması gereken pastel tonlu ürünler

Pastel tonlar genel olarak açık, doğal renklerden oluşuyor. Bu tür renklerin en belirgin özellikleri; yüzü daha aydınlık, genç ve canlı göstermeleri. Genellikle yaz aylarıyla özdeşleştirilen pastel tonlar, mevsim fark etmeksizin her zaman kullanılmaya çok uygun. Kış aylarına özel mutlaka edinmeniz gereken pastel tonlu far, aydınlatıcı, allık ve ruj gibi ürünleri detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

1. Çok amaçlı ve pratik: Pastel Nude Single Eyeshadow No: 85

Şeftali tonları her göz rengine çok yakışıyor. Pastel markasının şeftali rengi tekli farı, bütün makyajlar için anahtar bir makyaj malzemesi. İsteğinize göre tüm göz kapağınıza bu rengi uygulayabilirsiniz ya da farklı renkteki makyajlarınızı dağıtmak için bu farı kullanabilirsiniz. Her makyaj koleksiyonunda olması gereken bu far, pastel tonlarda göz makyajlarında en büyük yardımcınız olacak. Mat yapıdaki ürün, yoğun pigmentli yapısıyla rengini kolayca verir. Küçük ve yer kaplamayan boyutuyla ürünü makyaj çantanızda kolayca taşıyabilir, istediğiniz her yerde makyajınızı tazeleyebilirsiniz.

2. Gözlerde gül kurusu zarifliği: Mac Göz Farı Paleti Dusky Rose Times Nine

Makyajda pembe alt tonlu pastel ve nude renkler kullanmayı seviyorsanız bayılacağınız bir ürün önerimiz var. Mac Far Paleti, mat ve ışıltılı çeşitler olmak üzere 8 adet fardan oluşuyor. Pembe ve kahverengi tonlarının bir araya geldiği ürünle doğal görünümlü ve zarif makyajlar yapabilirsiniz. Makyaj konusunda kaliteli ürünlerle öne çıkan Mac markası, yumuşak dokulu farları bir araya getirerek harika bir palete imza atmış. Gül kurusu ve toprak tonlarda yapacağınız hafif göz makyajı, yüzünüzde hem hafif hem aydınlık bir görünüm oluşturacak. İsterseniz paletteki daha koyu olan renkle gözlerinize derinlik katabilirsiniz.

3. Yanaklarında bebeksi pembelik isteyenlere: L'oreal Paris Melon Dollar Baby Allık

Yüze renk verip elmacık kemiklerini öne çıkarmak için allık kullanmak makyajın olmazsa olmazlarından. L'oreal Paris Melon Dollar Baby Allık, çok seveceğiniz pastel pembe bir renge sahip. Pembe tonlu allıklar, özellikle beyaz tenlere çok doğal bir görünüm katıyor. Esmer tenlerde de hoş bir sıcaklık yaratıyor. Bütün makyajlarla kolayca bütünleşen renk, cildinizde çok doğal bir etki bırakacak. Allığın mat ve ince yapısı pürüzsüz bir uygulama yapmanıza yardımcı oluyor. Kavun özü içeren formülüyle ürün güzel rengine ek olarak oldukça hoş kokuyor. Melon Dollar Baby, Her cilt tonuna kolayca uyum sağladığı için vazgeçilmez ürünleriniz arasında yerini alacağından eminiz.

4. Renklerle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın: Revolution Reloaded Far Paleti Sugar Pie

Yaz kış demeden her mevsim renkli göz makyajı yapmayı sevenler burada mı? Çok canlı renkleri abartılı buluyorsanız ve tercihiniz pastel tonlardan yanaysa mükemmel makyajlara tek bir paletle imzanızı atabilirsiniz. Revolution Reloaded Far Paleti, birbirinden renkli 15 fardan oluşuyor. 12 adet mat ve 3 adet ışıltılı rengin bir araya geldiği palet, yumuşak dokusuyla sizi kendisine hayran bırakacak. Mavi, yeşil, pembe, mor ve turuncu renklerin en güzel pastel tonlarıya tüm yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Paleti kullanarak, istediğiniz bütün renklerle çok dikkat çekici göz makyajları yapabilirsiniz.

5. Hafif ve kremsi etki: Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık Coral Ember

Kuru cilt tipleri, özellikle soğuk kış aylarında çok fazla nem kaybedebiliyor. Sizin cildiniz de kış mevsiminde sıkça kuruyorsa makyajınızda en güzel sonucu almak için likit ürünleri tercih edebilirsiniz. Likit yapılı ürünler, cildinizle doğal bir şekilde bütünleşir. Maybelline Cheek Heat Allık, kremsi dokusuyla hafif ve ipeksi bir uygulama yapmanıza yardımcı olur. Pastel şeftali renkli allık, cildinize hoş bir sıcaklık katacak. Kolay uygulama seçeneğine sahip olan ürünü yüzünüze ister fırçayla ister parmaklarınızla kolayca uygulayabilirsiniz. Ayrıca ürün, likit yapısı sayesinde sizi hiç uğraştırmaz ve gün boyu cildinizde kalır!

6. Dudaklarda kalıcı etki: L'Oréal Paris Les Chocolats Likit Mat Ruj, Dose Of Cocoa

Dudaklarında mat ve kalıcı görüntüyü sevenler mat likit rujlara kesinlikle bir şans vermeli. Dikkat edilmesi gereken nokta ise kış aylarında kurumaya yatkın olan dudaklarınızı iyice nemlendirmek. Kuru dudaklarınıza mat ürünleri uygularsanız kötü bir görünüm ortaya çıkabilir. L'oreal Paris Les Chocolats Ruj, pürüzsüz likit dokusuyla bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca nefis çikolata kokusuyla size harika bir ruj deneyimi vadediyor. Dose Of Cocoa modeli ise turuncumsu pembe rengiyle yüzünüze doğal ve dikkat çekici bir enerji katacak.

7. Kalem ve ruj bir arada: Golden Rose Matte Lipstick Crayon

Hem dudak kalemi hem ruj işlevini bir arada sunan kalem rujlar, kullanışlı dudak ürünlerinin başında geliyor. Tek bir ürünle, dudağınızın şeklini belirginleştirirken ruj etkisiyle de renk verebilirsiniz. Golden Rose Crayon Ruj; kadifemsi, mat ve pigmentli yapısıyla göz ve cilt makyajınız için vazgeçilmez malzemeniz haline gelecek. Sizin için seçtiğimiz 14 numaralı pastel şeftali rengi, dudaklarınıza çok yakışacak. Ürün, doğal rengiyle sade göz makyajınıza uyum sağlarken yoğun göz makyajınızı dengeler. Kullanımı oldukça pratik olan ürünü, ayna kullanmaya gerek bile duymadan kolayca uygulayabilirsiniz.

8. 4 renkle aydınlık etki: L'Oréal Paris La Vie En Glow Aydınlatıcı Paleti

Elmacık kemiklerinin üzeri, burun ucu ve şakaklar gibi yüzdeki yüksek noktalara aydınlatıcı uygulandığında bu bölgeler daha fazla belirginleşerek yüzü daha biçimli gösteriyor. Alışılmış açık tonlardaki aydınlatıcılardan sıkıldıysanız çok güzel bir ürün önerimiz var! L'oreal Paris La Vie En Glow, pastel tonlardaki 4 farklı aydınlatıcıdan oluşuyor. Her cilt tonuna uygun renk bulunan paleti kullanarak ışıltınıza ışıltı katabilirsiniz. Ürünün Hindistan cevizi yağı içeren özel formülü ve hafif dokusu kolay uygulama yapmanızı sağlıyor. Ürünü yalnızca parmak uçlarınızla bile uygulamanız mümkün.

9. Phoebe Buffey güzelliyle tanışın: Makeup Revulotion X Friends Phoebe Far Paleti

Birbirinden güzel far paletleriyle öne çıkan Makeup Revulotion, Friends dizisi işbirliğiyle birbirinden güzel paletlere imza atmış. Mat ve ışıltılı olmak üzere 9 adet fardan oluşan palet, çok hoş pastel tonlar içeriyor. Pembe, turuncu ve şeftali renginin en doğal tonlarını bu palette bulacaksınız. Paletteki ışıltılı farlar, daha yoğun ve etkili göz makyajı yapmak isteyenler için çok uygun. Mat renklerle göz kapağınızı renklendirdikten sonra ışıltılı olan renklerle daha belirgin bir görünüm elde edebilirsiniz. Kusursuz etki vadeden bu ürünle Pheobe Buffey'in güzellik sırını artık biliyorsunuz.

10. Parlak pembe etki dudaklarda: Görkito Lip Gloss Cotton Candy

Lip gloss ya da dudak parlatıcıları ıslak ve ışıltılı görünümleri ile özellikle doğal makyajların vazgeçilmezleri. Ayrıca dudaklarınız sık sık kuruyorsa bu tür parlak ürünler dudaklarınızı daha fazla kurutmadan öne çıkarır. Görkito Lip Gloss, parlak ve nemli görünümüyle günlük kullanım için son derece uygun. Ürün, dudaklarınızda yapışık ve rahatsız bir etki bırakmıyor ancak oldukça belirgin bir görünüm de sağlıyor. Pastel pembenin en güzel tonlarından birinin kullanıldığı Cotton Candy rengi, dudaklarınıza çok hoş ve yumuşak bir renk verecek. Üstelik uzun süre kalıcı ve bulaşmayan yapısıyla size gün boyunca kolay kullanım imkanı sunacak.