Kış aylarında taktığınız aksesuarlara vurgu yapabilecek harika kombinler

Gardırop önünde çok zaman harcayan stil sahibi her kadın, göz alıcı aksesuarları ve kıyafetleri bir araya getirmeye bayılır. Bu aksesuarların bir yıldız gibi parlamasını sağlamak içinse kıyafetlerin bir o kadar sade olması gerekir. Birbirinden şık ve kaliteli ürünlerle stilinizi daha karizmatik bir hale getirebilirsiniz. İşte kış aylarında aksesuarlarınızı ön plana çıkaran harika kombinlerle karşınızdayız!

1. Koton Balıkçı Yaka Tişört ile sadeliğe ağırlık verin

Aksesuarlarınızın daima ön planda olmasını istiyorsanız uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli tişörtlere gardırobunuzda mutlaka yer vermelisiniz. Koton Balıkçı Yaka Tişört, dar kalıbı ve yaka kesimi ile kullanacağınız aksesuarları rahatlıkla ortaya çıkaracak bir modele sahip. Özellikle rengârenk atkı veya uzun kolyelerle kombinleyebileceğiniz ürün, gün boyu rahatlığınızı koruyor. Zamansız bir parça olmasıyla her tarzdan kıyafet ile birleştirebileceğiniz Koton Balıkçı Yaka Tişört, yumuşak yapısıyla vücudunuzu koruyacak. Tarzınızı bir adım öne taşımak ve göz alıcı aksesuarlarınızı kombinlerinizin yıldızı olmasını sağlamak için ürünü detaylıca inceleyip satın alabilirsiniz.

2. Trendyolmilla Saks Pantolon'un iddialı rengiyle göz alıcı kontrastlar yaratın

Günlük görünüme sahip parçaları seçerken iddialı renk tonlarına şans tanıyarak stilinizi daha çekici bir hale getirebilirsiniz. Gerek duruşu gerekse rengiyle farkını ortaya koyan Trendyolmilla Saks Pantolon'un göz alıcı tarzı, sizi feminen bir görünüme kavuşturacak! Ürün, salaş ve havalı bir duruş sağlıyor. Bu yıldız parçayı kısa ve dar kazaklarla birleştirerek göz alıcı bir tarz oluşturabilirsiniz. Aksesuar tercihlerinizi canlı renklerden kullanarak tüm görünümünüzü daha iddialı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Yeşil veya pembe tonların yer aldığı eldiven veya şallar ile kombini noktalayabilir, mini bir el çantasıyla daha şık ve kaliteli bir stil yaratabilirsiniz.

3. Levi’s Beyaz Gömlek ile hem sade hem şık bir kombin oluşturun

Her gün için ayrı kıyafet seçmek bazen yorucu olabiliyor. Fakat bazı parçalar öyle zamansız ki her görünüme rahatlıkla uyum sağlayıp tüm aksesuarları daha ilgi çekici bir hale getirebiliyor. Levi's Beyaz Gömlek, klasik görünümü ve modern çizgisiyle gününüzü kurtarmaya geliyor. Gardırop önünde uzun saatler geçirmeye gerek kalmadan muhteşem kombinler hazırlayabilirsiniz. Tertemiz görünen gömlek sayesinde hangi aksesuarı kullanırsanız kullanın her zaman şık görüneceksiniz! Dilerseniz bu gömleği yaka iğnesiyle veya bir çift halka küpeyle hareketlendirebilirsiniz. Eğer saat kullanacaksanız gömleğiniz kollarını birkaç kat kıvırabilir ya da saatinizi gömlek üstüne takarak farklı bir tarz yaratabilirsiniz.

4. Trendyolmilla Aksesuar Detaylı Siyah Pantolon ile tüm ilgi sizin üzerinizde olsun

Vücut hatlarınızı belirginleştiren ve şık detaylar barındıran parçalar, yüksek kaliteli ve pahalı görünen bir stil yaratmanıza yardımcı olabilir. Trendyolmilla Aksesuar Detaylı Siyah Pantolon, ekstra bir parçaya gerek kalmadan göz alıcı görünmenizi sağlıyor. Dilersiniz ürünü resmi davetler için tercih ederek şık ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Ayrıca şık partiler için de Trendyolmilla pantolonu, kaşmir bluzlar ile birleştirebilirsiniz. Pantolonun paçasında yer alan sallantılı gümüş detayları aynı tonlarda aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Açık renkli kaşmir şallar tercih ederek bu görünümü daha zarif bir hale getirebilir, takılardan yardım alarak görünümü zirveye taşıyabilirsiniz. Bu sayede dikkat çekici bir tarz yaratarak herkesi etkileyebilirsiniz.

5. Avancel Örgü Elbise ile rahat ve göz alıcı tarzınızı ortaya çıkarın

Bazı havalarda stilinizden ödün vermeniz gerekebilir. Özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda kat kat giyinmek yorucu olabiliyor. Eğer doğru parçaları ve aksesuarları birleştirebilirseniz hem tarzınızı hem vücudunuzu soğuk havalara karşı koruyabilirsiniz. Avancel Örgü Elbise, vücudunuzu saran kalıbı, kaliteli kışlık kumaşı sayesinde sizi soğuktan korurken vücudunuzun daha hoş görünmesini sağlıyor. Sade tarzı, görünümünüzde yer vereceğiniz aksesuarları öne çıkarıyor. Dilerseniz fötr şapkalarla havalı bir görünüm yaratabilirsiniz. Ayrıca farklı renklerde atkı çeşitlerini de bu elbiseyle öne çıkarabilir, göz alıcı bir stil yakalayabilirsiniz.

6. Gösterişli detayları yumuşak dokunuşlarla taçlandırın: Rashe Prive Kolları Kürklü Kazak

Kazaklar kış aylarının vazgeçilmezi. Görmeye alışık olduğumuz klasik kazak çeşitlerinden ziyade hareketli desen ve dokulara sahip kazaklar bu sene de oldukça popüler. Rashe Prive Kolları Kürk Detaylı Kazak, sıradan kazakların yarattığı sıkıcı görünümü tarihe gömmeye geliyor. Gerek toprak tonlarındaki desen detayları gerekse kollarında yer alan kürk detaylarıyla göz alıcı bir stile sahip olan kazak, güzel olduğu kadar riskli de bir parça. Bu kadar hareketli detayları bulunan Rashe Prive kazağı dilerseniz deri eldivenlerle dilerseniz büyük şapkalarla birleştirebilirsiniz. Koyu ve aynı tonlarda seçeceğiniz eldiven ve şapkalar tüm dikkati üzerinize çekerek dengeli bir bütünlük oluşturmanızı sağlayabilir.

7. Happiness İst. Yandan Yırtmaçlı Oversize Kazak ile feminen bir stil yakalayın

Feminen bir görünüme sahip olan Happiness İst. Yandan Yırtmaçlı Oversize Kazak'la kendinizi Paris sokaklarında geziniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sade görünümünün yanı sıra hem feminen hem havalı bir imaj yaratan ürünü, renkli aksesuar ve kolej etekleriyle tamamlayabilirsiniz. Böylece daha göz alıcı bir görünüm yaratabilirsiniz. Özellikle yün ressam şapkalarını tercih ederek romantik bir tarz yakalayabilirsiniz. Dilerseniz sade ve renkli şapkaları ya da broşlu modelleri tercih edebilirsiniz. Hem klasik hem spor görünümlere uyum sağlayabilecek bir tasarıma sahip olan Happiness İst. Kazak sayesinde aksesuarlarınızı vurgulayabilirsiniz.

8. Lee Cooper Olinda Mont ile hafta sonu stilinize renk katın

Her sene popülerliğini koruyan şişme montlar, en zorlu hava şartlarının kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Vücudunuzu soğuktan korurken stilinizi göz önünde tutmak isterseniz Lee Cooper Olinda Mont'a göz atabilirsiniz. Kol ağızlarında yer alan lastik detayları ve dik yakalı oluşu ile tüm soğuğu engelleyen şişme montu boyunluk ve spor bereler ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle hafta sonu yürüyüşlerinizi ve açık havada gerçekleştirdiğinizi spor aktivitelerinizi üşümeden gerçekleştirebilirsiniz. Zıt renklerde tercih edeceğiniz aksesuarlarla tüm görünümünüzü farklı bir boyuta taşıyabilir, hem rahat hem şık görünebilirsiniz.

9. Foreverweihuajz Kemer Detaylı Palto ile klasik bir tarz yakalayın

Klasik veya spor, her görünümün kurtarıcısı uzun paltolar zamansız tarzını korumaya devam ediyor. Hangi kıyafetle birleştirirseniz birleştirin daima yıldız parça olmayı başaran paltoların pek çok farklı modeli bulunuyor. Şık ve sade tarzdaki Foreverweihuajz Kemer Detaylı Palto, görünümünüze ilgi çekici bir hava katıyor. Ekstra uzun oluşuyla büyük bir avantaj sağlayan paltoyu, kalın ve aşırı uzun atkı modelleriyle rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Açık renkli aksesuar tercihlerinde bulunarak zıt renklerin ahenk ile bir bütünlük yaratmasını sağlayabilirsiniz. Böylece tüm görünümünüzü ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz.

10. Havalı bir stil için: Ceylan Otantik Siyah Deri Ceket

Her dönem tercih edilen klasik deri ceketlerin modası hiç geçmiyor. Fakat blazer formunda üretilen deri ceketler son dönemlerin en popüler parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ceylan Otantik Siyah Deri Ceket, boyu, duruşu ve detaylarıyla göz alıcı ve havalı bir görünüm sunuyor. Kot pantolonlar, uzun kollu dar kazaklar veya gömlekler ile birleştirebileceğiniz bu parçayı, aynı materyallerden üretilmiş aksesuarlarla daha zengin bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Klasik deri eldivenler ve deri kasket şapkalar sayesinde muhteşem bir uyum yakalayabilir, kemer ve çantalar ile bu uyumu daha da havalı bir hale getirebilirsiniz.