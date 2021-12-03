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Kış aylarında yağmurdan, yaz aylarında güneşten korunabileceğiniz en iyi şemsiye markaları

02.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şemsiyeler her ne kadar yağmurla özdeşleştirilmiş olsa da kış aylarında yağmurdan korunmak için olduğu kadar yaz aylarında güneşten korunmak için de en iyi aksesuarlar arasında yer alıyor. Siz de yaz-kış demeden kullanabileceğiniz en iyi şemsiye markalarına göz atmaya ne dersiniz?

Kış aylarında yağmurdan, yaz aylarında güneşten korunabileceğiniz en iyi şemsiye markaları

Her ne kadar "Şemsiye ne işe yarar?" sorusunu duyduğumuzda aklımıza gelen ilk şey yağmurdan korunmak olsa da ilk şemsiyenin bundan yaklaşık olarak dört bin yıl kadar önce Mezopotamya'da icat edildiğini ve güneşten korunmak için kullanıldığını biliyor muydunuz? İlk su geçirmez şemsiyeler ise yağmurdan korunmak amacıyla Çin'de üretilmiş. Dolayısıyla "Şemsiye hangi mevsimde kullanılır?" sorusuna "Her mevsim!" cevabını verebiliriz. Sizi mevsim fark etmeksizin hem yağmurdan hem güneşten koruyacak en iyi şemsiye modellerini sizin için inceledik.

1. Rüzgara dayanıklı bir şemsiye arıyorsanız...

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Siz de hem yağmurdan hem güneş ışınlarından korunmak için iyi bir model arayışındaysanız en kaliteli şemsiye markaları arasında yer alan Repel Umbrella'nın teflon kaplamalı şemsiyesi sizin için iyi bir seçenek olabilir. Markanın dokuz telli bu şemsiyesi, dayanıklı yapısıyla en şiddetli rüzgara karşı bile konforlu bir kullanım sunar. Tasarımlarıyla birçok ödül alan markanın bu modeli, teflon kaplaması ile suyu iterek sağanak yağmurda bile sizi ıslanmaktan korur. Silikon sapı sayesinde rahat bir tutuş sağlayan bu şemsiyeyi güneş koruma özelliği sayesinde yaz mevsiminde de kullanabilirsiniz. Ayrıca katlandığında az yer kaplayan bu şemsiyeyi ihtiyacınız olmadığı zamanlarda çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Repel Umbrella markasının bu şemsiye modelini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Gökkuşağı renkleri ile içiniz açılsın istiyorsanız...

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Farklı hava koşullarının zorlayıcı etkilerinden korunmak için kaliteli şemsiye arayışınızda renkli alternatifler ilginizi çekiyorsa Rain-Mate markasının gökkuşağını anımsatan bu şemsiyesi aradığınız model olabilir. Kompakt tasarımıyla pratik bir kullanım sağlayan bu şemsiyeyi, katlanabilme özelliği sayesinde ister kolunuzda ister çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Dokuz telli özelliği sayesinde rüzgara karşı son derece dirençli olan bu şemsiye, kauçuk kaplı sapı ile son derece rahat bir tutuş sağlar. Siz de şık ve pratik bir şemsiye arıyorsanız Rain-Mate markasının bu gökkuşağı renklerindeki modeline bayılacaksınız.

Rain-Mate markasının rengarenk modelini incelemek için buraya tıklayın.

3. Her an yanınızda olabilecek bir şemsiye arıyorsanız...

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Yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz iyi bir şemsiye arıyorsanız TreeLeaff markasının bu mini seyahat şemsiyesini inceleyebilirsiniz. Sizi yağmurlu havalarda ıslanmaktan korumak için ideal bir alternatif olan bu şemsiye ile yaz mevsiminde kendinizi güneşin zararlı ışınlarından da koruyabilirsiniz. Kompakt ve hafif bir tasarıma sahip olan bu şemsiyeyi çantanızda yer kaplamadan, ağırlık yapmadan rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Güçlendirilmiş fiberglas çubukları sayesinde rüzgara karşı da dayanıklı olan bu şemsiyeyi özellikle günlük hayatınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

TreeLeaff markasının bu şemsiye modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Klasikten şaşmayanlardansanız...

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"Hangi şemsiye daha iyi?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız şemsiye denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Celal Birsen'in bu klasik modeline göz atabilirsiniz. Kaliteli ürünleri ile bilinen bu markanın şemsiye modelleri, dayanıklı karbon telleri ve suyu iten yapısı sayesinde kısa sürede kurumasını sağlayan teflon kumaşı ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Tek tuşla açılıp kapanabilen bu şemsiyeleri hem yağmurdan hem güneşten korunmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Celal Birsen markasının 8 çelik telli bu klasik şemsiye modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Her an yardımınıza koşmaya hazır kompakt şemsiyeleri seviyorsanız...

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UV korumalı bir şemsiye satın almak istiyorsanız ve "Çok da büyük olmasın, benimle her yere gelebilsin." diyorsanız SunniMix markasının bu kompakt şemsiyesi sizin için iyi bir seçenek olabilir. Yalnızca 180 gram ağırlığındaki bu şemsiyeyi rahatlıkla çantanızda ve kolunuzda her yere taşıyabilirsiniz. Kompakt tasarımıyla en küçük çantalara bile girebilecek bu şemsiye, 6 kanatlı tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım sunar.

SunniMix markasının canlı renk seçenekleri ile dikkat çeken bu kompakt şemsiyesini incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

6. Puantiyeli modellere bayılıyorsanız..

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Yaz kış kullanabileceğiniz kaliteli bir şemsiye arıyorsanız ve desenli modeller ilginizi çekiyorsa kaliteli şemsiyeleri ile dikkat çeken Snotline markasının puantiye desenli bu modeline göz atabilirsiniz. Kompakt tasarımı ile çantanıza kolayca sığabilecek bu şemsiye, açıldığında 100 santimetrelik çapı ile son derece etkili bir koruma sağlıyor. Tam otomatik özelliği ile konforlu bir kullanım sunan bu model, 10 telli tasarımı sayesinde rüzgarlı havalarda da sizi yarı yolda bırakmıyor.

Snotline markasının kırmızı üzerine lacivert puantiye desenli modelini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

7. Seyahatlerde yanınızdan ayırmayacağınız bir şemsiye arıyorsanız...

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Küçük boyutu ile her seyahatinizde size eşlik edecek bir şemsiye arıyorsanız Lioobo markasının bu modeline göz atmadan geçmeyin. Su geçirmez kaplaması sayesinde en şiddetli yağmurda bile sizi ıslanmaktan koruyacak bu şemsiye, kalın siyah vinil kaplaması ile UV ışınlarından zarar görmenizi engeller. Gök mavisi rengiyle içinizi açacak bu katlanabilir şemsiyeyi tüm seyahatlerinizde gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilirsiniz. Dayanıklı yapısı ile bu şemsiyeyi uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

Lioobo markasının sade tasarımı ile dikkat çeken ve kolayca açılıp kapanabilen bu şemsiye modelini daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. "Ben klasikten şaşmam." diyorsanız...

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"Macera aramaya gerek yok, klasik şemsiyeler benim için biçilmiş kaftan!" diyorsanız Arwenbagstore'un bu siyah renkli şemsiyesine bayılacaksınız. Markanın tam otomatik özellikli ve kolay bir kullanım sunan bu şemsiyesi, UV koruması sayesinde sizi yaz mevsiminde güneşin zararlı ışınlarından rahatlıkla korur. Kolayca katlanabilen bu şemsiyeyi koruma kılıfı sayesinde dilediğiniz gibi çantanızda taşıyabilir, her yere yanınızda götürebilirsiniz.

Arwenbagstore markasının ahşap görünümlü sap tasarımıyla dikkat çeken bu şemsiyesini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Tüm bakışları üzerinizde toplayacak bir şemsiye arıyorsanız...

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"Hem beni yağmurdan koruyacak hem iddialı tarzımı yansıtacak bir şemsiye istiyorum." diyorsanız Pierre Cardin markasının leopar desenli bu modeli tam da aradığınız şemsiye olabilir. Fiberglas telleri sayesinde rüzgara karşı son derece dayanıklı olan bu şemsiye, gösterişli tasarımı ile girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Kaliteli kumaşı ile yağmurlu havalarda sizi ıslanmaktan kurtaracak bu şemsiyeyi, yaz mevsiminde güneşten korunmak için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kauçuk kaplamalı sapı ile rahat bir tutuş sağlayan bu şemsiyeyi ihtiyacınız olmadığı zamanlarda kolunuzda şık bir aksesuar gibi taşıyabilirsiniz.

Pierre Cardin markasının leopar desenli şemsiye modelini buraya tıklayarak daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

10. Varlığını unutturacak kadar hafif bir şemsiye arıyorsanız...

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Küçük boyutu ve hafif yapısıyla çantanızda ağırlık yapmayacak, bu sayede varlığını bile unutturacak bir şemsiyeye sahip olmak istiyorsanız Top Mountain markasının bu modeli tam size göre. Sıradan şemsiyelere kıyasla %45 daha küçük olan bu model, kapandığında 7 cm eni ve 18 cm boyu ile çantanıza kolayca sığar. Sizi yağmurlu havalarda ıslanmaktan korumasının yanı sıra siyah vinil iç kaplaması ile %95 oranında UV koruması sağlayan bu şemsiyeyi ister günlük hayatınızda ister seyahatlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Top Mountain markasının canlı renk alternatifleriyle dikkat çeken şemsiye modelini incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

11. Kaliteden ödün vermek istemiyorsanız...

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Özellikle yağmurlu havalarda ıslanmaktan korunmak için kaliteli bir şemsiye arıyorsanız yüksek kalite valiz ve çanta seçenekleriyle olduğu kadar şemsiyeleriyle de adından söz ettiren Samsonite markasının bu modeli sizin için iyi bir alternatif olabilir. Samsonite markalı bu otomatik katlanabilir şemsiye, pratik kullanımı ile her yaştan tüketiciye göre. Yanında gelen kılıfıyla çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz ahşap saplı bu modeli dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz.

Samsonite markasının bu kaliteli şemsiye modelini incelemek için buraya tıklayın.

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