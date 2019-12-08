Kış aylarının bilinmeyen çerezi; Termiye

Türkiye’de az bilinen ve sadece birkaç şehirde tüketilen termiye, kış mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini aldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Konya’da termiye tezgahlarda yerini almaya başladı. Mısır tanesine benzeyen görüntüsüyle aslında bir baklagil çeşidi olan termiye, Konya’da kuru yemiş olarak tüketiliyor. Özellikle dizi veya film izlerken çekirdek gibi tüketilen termiye, tercihe göre tuzlanarak yeniliyor. Kış mevsimiyle birlikte termiye tüketmeye başlayan Konyalı vatandaşlar, bu lezzetin bir çok hastalığa şifa olduğunu düşünüyor.

"Özellikle film izlerken tuzlayıp yiyebilirsiniz"

Yaklaşık 20 yıldır pazarda tezgahtarlık yapan Bünyamin Kurucu, termiyenin aslında baklagil olduğunu ancak çiğ tüketilebildiğini söyledi. Kurucu, "Üretimden çıktıktan sonra havuzlarda bekletilir. Önce kuru çıkar. Havuzlarda bekletildikten sonra acısını attıktan sonra böyle tezgahlarımıza gelir. Tuzla yenir, kurusunu yiyenler de var. Ama genelde yaş daha çok tercih edilir. Bu genelde 10. ayda çıkar ve 5. aya kadar tüketilir. Konya’da çok sevilir. Hemen hemen her ev almıştır ve mutlaka termiye yemiştir. Kışın da çok tüketilir. Özellikle film izlerken tuzlayıp yiyebilirsiniz. Herkese de tavsiye ederim. Yesinler gerçekten de şifalı bir üründür" dedi.