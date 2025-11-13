KADIN

Kış boyunca yapmayı bırakamayacağın makyaj bu testin sonunda!

Kış geldi, soğuk havalar başladı ve makyaj rutinlerimiz de buna göre değişmeye başladı... Sana öyle makyaj önerileri hazırladık ki kış boyunca bu makyaj stilinden asla vazgeçemeyeceksin... Soruları cevapla, sonucu öğren!

Hangi makyajı yapmalısın?

1/8

Günlük makyajını yaparken en çok neye dikkat edersin?

Dudak kombomu özenle seçerim.
Eyeliner'ımı çekmeden adım bile atmam.
Cildim her daim ışıldasın.
Önce sağlıklı görünmeliyim.
2/8

Kışın makyaj yaparken en sevdiğin renkler hangisi?

Bordo ve kırmızı tonları
Kahve ya da siyah gibi tonlar
Açık pembe ve şeftali gibi tonlar
Nötr ve doğal tonlar
3/8

Makyaj alışverişinde en çok neye para harcarsın?

Cilt bakım ürünleri
Allık ve aydınlatıcı
Göz farı
Ruj ve dudak ürünleri
4/8

Hangi kış kombinini tercih edersin?

5/8

Etrafındaki insanlar seni genelde nasıl tanımlar?

Enerjik ve renkli
Dikkat çekici
Sakin ve doğal
Özenli
6/8

Şimdi de kış mevsimi için en sevdiğin saç modelini seç!

7/8

Makyaj, kombin ve saç üçlüsüne baktığında öncelik sıran hangisi olur?

Makyaj → Kombin → Saç
Saç → Makyaj → Kombin
Kombin → Makyaj → Saç
Saç → Kombin → Makyaj
8/8

Makyaj yapmak genelde kaç dakikanı alır?

5-10 dakika
10-15 dakika
15-25 dakika
20-30 dakika
En Çok Aranan Haberler

