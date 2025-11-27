KADIN

Kış depresyonundan uzak durmak için bunları yapmanızı öneririz!

Kışın depresyona daha fazla giriyoruz. Hava genelde karanlık olunca insana da bir mutsuzluk hali çöküyor. Peki kış depresyondan uzak durmak için neler yapabilirsiniz?

Gün ışığını hayatınıza dahil etmelisiniz.

Kışın daha mutsuz olmamızın bir nedeni de azalan güneş ışıkları. Bu yüzden mümkün olan en çok şekilde hayatınıza gün ışığını sokmanız gerek. Sabahları perdeleri açmakla işe başlayabilirsiniz mesela.

Uyku saatleriniz önemli!

Sabahları geç kalkarak depresyonu tetikliyor olabilirsiniz. Akşam geç uyumak ve sabahları geç kalkmak yerine uyku düzeninizi sabit tutmaya çalışmalısınız. Bu sayede bir rutin oluşturabilir ve depresyondan uzak durabilirsiniz.

Gün içinde hareket etmeniz gerek.

Depresyonun düşmanlarından biri de hareket. Spor yaptığınızda serotonin ve dopamin üretimi destekleniyor. Kışın hareketsiz kalarak depresyon riskini artırabiliyorken 20-30 dakikalık küçük bir egzersizle bile bu riski aşağı çekebilirsiniz.

D vitamininizi kontrol ettirmelisiniz.

D vitamini ve omega-3 değerlerinizi kontrol ettirmenizde fayda var. Kışın genelde düşen D vitamini depresif hisleri artırabiliyor. Değerleriniz düştüyse doktor tavsiyesi takviyeler alarak depresyona girme ihtimalinizi azaltabilirsiniz.

Rutin fark yaratır.

Kış depresyonu sizin boşluğunuzu arıyor aslında. Boş zamanlarda daha çok görünür olan kış depresyonundan uzak durmak için rutinlerinize bağlı kalmalısınız. Gününüzü planlamanız bile kaygınızı azaltacaktır.

Karbonhidrat tüketmeyi dengelemeniz lazım.

Kışın insanın canı daha çok tatlı ve hamur işi istiyor. Ama bunu dengelemeniz lazım elbette. Çünkü karbonhidratlı ürünleri yerken ne kadar mutlu olursak olalım, bir süre sonra peşinden enerji düşüşü geliyor.

Sosyal olmanız da gerekiyor.

Kışın doğal olarak evlere kapanıyoruz. Ama arada bir arkadaşlarla buluşmak da gerekiyor. Çünkü fazla içe kapanma depresyonu tetikleyebiliyor. Bu yüzden arkadaşlarınızla en azından haftada bir görüşme ayarlayabilirsiniz.

Kafein tüketimine de dikkat etmeniz gerek.

Kışın daha fazla kafein tüketiyoruz ama aslında doğru yapmıyoruz. Çünkü fazla kafein uyku dengesini bozabiliyor. Ayrıca kaygı hissini de artırabiliyor. Sabahları her zamanki gibi kahvenizi içebilirsiniz ama öğleden sonra içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var.

Evinizin düzeni bile önemli aslında!

Evinizin dağınık ve soğuk görünümü depresyonu tetikleyebilir. Bu yüzden evinizi her zaman temiz ve düzenli tutmaya çalışmalısınız. Kışın evde çok zaman geçirdiğiniz için evinizi düzenli tutmanız daha da önemli oluyor.

Ekran sürenizi azaltmak da işe yarar.

Aşırı ekran kullanımı da depresyonu tetikleyebiliyor. Sosyal medyada gördüklerinize bakarak hayatınızı değerlendirdiğinizde kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Ayrıca mavi ışık uyku kalitenizi de etkiliyor.

