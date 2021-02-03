Kış detoksu ile bedeninizi arındırın

Detoks aslında temel olarak yenilenme için hızlı bir başlangıç yapmak diyebiliriz. Zamanla

düzensiz ve sağlıksız beslenme, yorucu hayat, sigara ve alkol tüketimi, stres gibi nedenlere bağlı

olarak vücudumuzda toksinler birikiyor. Bu toksinlerin etkileri hem fiziksel hem de ruhsal olarak

hepimizin üzerinde oldukça olumsuz oluyor. Detoks uygulamaları ile pek çok olumsuz etkiden

konforlu bir şekilde kurtulmak, sağlıklı bir zihne ve bedene sahip olmak mümkün. Ayrıca bu

uygulamaların bir diğer etkisi de kilo vermeye yardımcı olması olarak ön plana çıkıyor.

KIŞ DETOKSU NASIL YAPILMALI?

Aslında tüm detoks uygulamalarında kişiye özel planlama yapılması önemli. Kış detoksunda ise

mevsime uygun sebze ve meyve seçiminin yapılması belirleyici bir kriter. Bu nedenle kişilerin

genel olarak değerlendirilmesi sonucunda bir planlama yapılmasını öneriyoruz. Detoks süresinin

de yine kişi için sürdürülebilir olması gerekiyor. Daha önce detoks yapmamış ya da uzun

zamandır detoks uygulamamış kişiler için 10 günlük bir program arınmaya başlamak için yeterli

olacaktır. Yılların birikimi olan toksinlerin birkaç gün içerisinde vücuttan atılması mümkün

olmadığı için detoks süresinin ve içeriğinin doğru yapılması gerekir.