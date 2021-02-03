Kış detoksu ile bedeninizi arındırın

Detoks aslında temel olarak yenilenme için hızlı bir başlangıç yapmak diyebiliriz. Zamanla
düzensiz ve sağlıksız beslenme, yorucu hayat, sigara ve alkol tüketimi, stres gibi nedenlere bağlı
olarak vücudumuzda toksinler birikiyor. Bu toksinlerin etkileri hem fiziksel hem de ruhsal olarak
hepimizin üzerinde oldukça olumsuz oluyor. Detoks uygulamaları ile pek çok olumsuz etkiden
konforlu bir şekilde kurtulmak, sağlıklı bir zihne ve bedene sahip olmak mümkün. Ayrıca bu
uygulamaların bir diğer etkisi de kilo vermeye yardımcı olması olarak ön plana çıkıyor.
Aslında tüm detoks uygulamalarında kişiye özel planlama yapılması önemli. Kış detoksunda ise
mevsime uygun sebze ve meyve seçiminin yapılması belirleyici bir kriter. Bu nedenle kişilerin
genel olarak değerlendirilmesi sonucunda bir planlama yapılmasını öneriyoruz. Detoks süresinin
de yine kişi için sürdürülebilir olması gerekiyor. Daha önce detoks yapmamış ya da uzun
zamandır detoks uygulamamış kişiler için 10 günlük bir program arınmaya başlamak için yeterli
olacaktır. Yılların birikimi olan toksinlerin birkaç gün içerisinde vücuttan atılması mümkün
olmadığı için detoks süresinin ve içeriğinin doğru yapılması gerekir.
Kış detoksu uygulaması denildiği zaman çok farklı içeriğe sahip programlardan bahsetmek
mümkün. Bu nedenle her detoks programının herkese uygun olmayabileceğini unutmamak
önemli. Özellikle de internet üzerinden bulunan tariflerin böbrek, kalp, tansiyon ve diyabet
hastaları için oluşturabileceği riskleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca hamilelerin de
gebelik döneminde detoks yapması önerilmemektedir. Bu grupların dışında ise herkesin kişiye
özel olarak hazırlanmış detoks uygulamalarını tercih etmeleri doğru olacaktır. Bu sayede daha
etkili bir arınma süreci yaşamakla birlikte vücudu korumak da mümkün olur.
Daha önce de söylediğim gibi detoksun fiziksel etkilerinin yanı sıra vücudun arınmasıyla birlikte
ortaya çıkan ruhsal etkileri de vardır. Depresif ruh halinin ortadan kalkması, uyku problemlerinin
azalması gibi etkiler kişilerin ruhsal açıdan daha iyi hissetmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra
bağışıklık sisteminin güçlenmesi, halsizlik hissinin azalması, sindirim sisteminin daha iyi çalışması
ve cilt sağlığının düzelmesi detoksun yaygın etkileri arasında yer almaktadır.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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