Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem

Grip aşınızı yaptırın: Kış aylarında grip salgınlarından korunmak için, mutlaka grip aşınızı yaptırın. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki grip aşısının gebelikte yapılmasının, bebeğe hiçbir zararı yoktur. Aksine gebelik bağışıklık sisteminin düşük olduğu bir dönem olduğu için aşılanmakta mutlak fayda vardır.

Beslenmenize dikkat edin: Bağışıklık sistemini güçlendirerek, bulaşıcı hastalıklara karşı savunmayı artıracak; mandalina, portakal, kivi, limon, domates, avokado (C vitamininden zengin) gibi gıdaları bolca tüketmeyi unutmayın. D vitamini ve kalsiyum ihtiyacının özellikle kışın arttığını unutmayın. Gebelik süresince kalsiyum anneden bebeğe geçtiği için, anne adayının kalsiyum ihtiyacı 2 katına çıkar. Bunun için balık yönünden zengin olan kış mevsiminde hem kalsiyum hem de D vitamini açısından bolca balık tüketin. Balıklar doğal D vitamini içerir. Gebelik döneminde tüketilebilecek en önemli deniz ürünleri; hamsi, uskumru, istavrit, palamut gibi yüzeyde yaşayan balıklardır. Fazla miktar da ağır metal içeren midye, kılıç balığı gibi derin su ürünlerinden uzak durulmalıdır.