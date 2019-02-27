Kış hastalıklarından koruyan 6 pratik önlem

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, vücudun soğuk havaya uyum sağlamak için normalden fazla enerji harcadığını ve bunun burun, farenks, larenks, sinüsler veya bronşlar gibi özellikle üst solunum yollarını ilgilendiren akut enfeksiyonların yaygın hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

Birtakım basit ama etkili önlemler alarak bu soğuk günleri hasta olmadan atlatabileceğimizi söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, herkesin kolayca uygulayabileceği 6 öneriyi şöyle sıraladı: "Ellerinizi yıkayın

Günümüzde el yıkamanın gerekliliğini tartışmak bile yersiz. Araştırmalar, el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını önlemede en etkili yol olduğunu gösteriyor. Çünkü ellerimizi yıkadığımızda elde bulunan mikroorganizmalar enfeksiyon oluşturamayacak düzeye indirilmiş oluyor. Bu nedenle elleri; üst kısmı, bilekler, avuç içleri, parmak araları, parmaklar ve tırnak içleri de dahil olmak üzere 30 saniye boyunca doğru teknikle yıkamak ve bunu yaparken katı sabun kullanmamak önem taşıyor.

Temiz hava hastalıkları kovuyor

Soğuk havalarda özellikle nezle, grip, bademcik iltihabı ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı da artıyor. Bunun sebebi ise kış aylarında kapalı mekanlarda daha sık bulunulması, bulunulan ortamın kalabalık ve havasız olması, solunum yolu hastalığı olan kişilerin de ortam havasına öksürük, hapşırık ve konuşma yoluyla enfeksiyon yaymaları. Bu tür enfeksiyonlardan korunmak için bulunulan kapalı ortamların saat başı 5 ila 10 dakika düzenli olarak havalandırılması gerekiyor. Ortak eşyaları sık sık temizleyin

Ortak kullanılan malzemeleri dokunmadan önce silerek enfeksiyonların yayılma riskini azaltabilirsiniz. Örneğin; iş yerinde ortak kullanılan masaları, kalemleri ve bilgisayar klavyelerini temizlemek, kapı kollarını antiseptik ürün veya mendillerle silmek size enfeksiyonlardan korunmada yarar sağlayacaktır. Tabağınız renkli olsun

Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmek önemli. Üstelik beslenmede temel ve basit prensipleri uygulamak herkese fayda sağlıyor. Bu nedenle yemek tabağında her renk sebze-meyve olmasına özen göstermek, farklı vitamin ve mineraller yönünden zengin ve doğal beslenmeye olumlu katkı sunacaktır.